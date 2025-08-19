Syensqo : BlackRock réduit sa participation sous les 3%

Le fonds d'investissement américain BlackRock a franchi à la baisse le seuil de 3% des droits de vote dans le groupe belge de chimie de spécialités Syensqo, apprend-on mardi dans un avis financier diffusé via Euronext.



Selon la notification de participation, le géant new-yorkais, qui détenait jusque-là 3,04% de la société, possédait en date du vendredi 15 août 2,88% des droits de vote suite à une cession d'actions.



En tenant compte des instruments financiers, qu'il contrôle par ailleurs, BlackRock détient 3,65% des droits de vote, peut-on lire dans l'avis.



Cette annonce intervient alors que Syensqo a lancé à la fin du mois de juillet la quatrième tranche de son nouveau programme de rachat d'actions, pour un montant de 50 millions d'euros, assurant de la liquidité à son titre.



Depuis le début de l'année, la participation de BlackRock à son capital oscille autour du seuil de 3% des droits de vote et de 3,6% en prenant en compte ses instruments financiers.



Depuis le 1er janvier, l'action Syensqo affiche une hausse de plus de 10%, alors que l'indice sectoriel paneuropéen, le STOXX Europe 600 Chemicals, est quasiment inchangé.

