Syensqo intégré à la "A List" du CDP pour le climat

Syensqo annonce avoir reçu en 2025 la note "A" pour le climat décernée par l'organisation mondiale à but non lucratif environnementale CDP, progressant par rapport à sa note "A-" de 2024, et donc se classer sur la "A List" du CDP.



Le groupe belge de chimie de spécialité figure ainsi parmi les 4% des entreprises les mieux classées par le CDP, une reconnaissance qui "démontre ses progrès continus et son leadership en matière de transparence environnementale et d'action climatique".



En plus de son score climatique élevé, Syensqo a obtenu une note "A-" pour la sécurité de l'eau (après une note "B" en 2024) et reflétant des pratiques de gestion robustes ainsi que son engagement continu envers une utilisation responsable de l'eau.