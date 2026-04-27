Syensqo renforce sa collaboration dans l'IA avec Microsoft
S'appuyant sur le protocole d'accord signé en 2025, Syensqo fait part d'une nouvelle phase de sa collaboration avec Microsoft, axée sur la mise à l'échelle des cas d'utilisation éprouvés de l'IA dans ses activités de recherche et innovation (R&I), de ventes et commerciales.
Les 2 groupes développent désormais des applications concrètes qui "accélèrent la découverte, améliorent la prise de décision et débloquent un impact commercial mesurable, marquant un changement dans la manière dont Syensqo fonctionne de bout en bout".
Grâce aux capacités d'IA via Microsoft Discovery, le groupe belge de chimie de spécialité analyse des millions de candidats moléculaires et prédit des propriétés clés telles que la performance thermique, la résistance diélectrique et la sécurité.
Cette approche pilotée par l'IA a, selon Syensqo, le potentiel d'accélérer les cycles de recherche, permettant davantage d'expériences et d'itérations en moins de temps, tout en améliorant la précision et en réduisant les coûts expérimentaux.
Parallèlement, l'exploitation des insights commerciaux et des données de marché devrait permettre une innovation plus ciblée, une meilleure hiérarchisation des portefeuilles et un alignement plus fort entre besoins du marché et investissements en R&I.
Syensqo SA/NV est une société de produits chimiques de spécialités organisée en deux divisions :
- Division Matériaux : qui consiste en une plateforme de polymères haute performance couplée à une activité de composites de premier plan desservant principalement les marchés de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ainsi que celui de l'électronique ;
- Division Consumer et Ressources : qui fournit des solutions spécialisées aux marchés finaux axés sur les consommateurs, tels que l'agroalimentaire, les soins personnels, l'alimentation, etc.
La société possède déjà plus de 1 800 familles de brevets dans l'ensemble de son portefeuille.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.