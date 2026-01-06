Un traitement pour l'asthme de GSK a été approuvé au Japon

Syensqo et Axens annoncent le lancement d'Argylium, une nouvelle société dédiée au développement et à la mise à l'échelle de démonstrations commerciales de matériaux avancés pour les batteries tout-solide en Europe.

"Les batteries tout-solide sont considérées comme l'une des solutions les plus prometteuses pour la prochaine génération de véhicules électriques et de systèmes de stockage de l'énergie", expliquent les deux groupes.



"En remplaçant les électrolytes liquides par des matériaux solides, elles offrent une sécurité accrue, une densité énergétique plus élevée et un potentiel de recharge plus rapide", précisent Syensqo et Axens.



S'appuyant sur une ligne pilote de Syensqo à La Rochelle, Argylium se concentrera sur l'accélération de l'industrialisation de matériaux de nouvelle génération d'électrolyte solide à base de sulfure, destinés aux batteries tout-solide intégrales.



Elle renforcera sa collaboration avec les principaux instituts de recherche européens, les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries avancées et les partenaires des technologies de l'énergie afin de stimuler l'innovation et la maturité marché.