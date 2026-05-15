Syensqo voit ses marges se dégrader au 1er trimestre

Syensqo dévoile un bénéfice sous-jacent attribuable aux actionnaires de 68 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, et un EBITDA sous-jacent de 251 MEUR, en recul de 16,5% (-13,1% en organique), soit une marge de 17,9% contre 19,9% en an auparavant.

La marge brute du chimiste de spécialité s'est contractée de 1,1 point à 31,7%, pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en recul de 7,4% (-1,6% en organique) "reflétant des volumes globaux stables, compensés par l'impact négatif des mouvements de change".



"Dans l'ensemble, nous avons constaté une amélioration des tendances du carnet de commandes au 2e trimestre, ce qui offre une meilleure visibilité pour répondre à nos perspectives sur l'ensemble de l'année", souligne le CEO Mike Radossich.



"Bien que le conflit en cours au Moyen-Orient n'ait eu aucun impact concret sur notre performance du 1er trimestre, il reste une source d'incertitude et nous avons pris des mesures pour atténuer tout impact direct sur nos opérations", reconnaît-il cependant.



En tenant compte de la visibilité actuelle ainsi que de l'environnement géopolitique actuel, le groupe belge continue d'anticiper une croissance de ses volumes "à un seul chiffre bas" en 2026, menée par son activité Composite Materials.



Pour l'ensemble de l'année, Syensqo confirme aussi viser un EBITDA sous-jacent d'environ 1,1 MdEUR et un flux de trésorerie opérationnel d'environ 700 MEUR, mais a ajusté sa prévision de dépenses d'investissement à environ 450 MEUR (au lieu de "moins de 500 MEUR").