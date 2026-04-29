Le spécialiste du développement, de la production et de la commercialisation de parfums, d'arômes et d'ingrédients fonctionnels a indiqué avoir réalisé un premier trimestre plus robuste que prévu.
Sur la période, les ventes se sont élevées à 1,249 milliard d'euros, contre 1,317 milliard d'euros un an plus tôt. En ce qui concerne les zones géographiques, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du nord et latine ont connu des croissances organiques positives, contrairement à l'Europe, l'Afrique et au Moyen-Orient.
Jean-Yves Parisot, le président-directeur général de Symrise a déclaré : "2026 marque une année charnière - une année où l'exécution accentue notre différenciation et renforce notre position pour l'avenir".
Les objectifs pour l'exercice en cours ont été confirmés. Le groupe vise une croissance organique de ses ventes comprise entre 2 et 4% et une marge d'Ebitda ajustée entre 21,5 et 22,5%.
Selon Jefferies, les revenus trimestriels sont ressortis 1% au-dessus du consensus. Les analystes en ont profité pour confirmer leur recommandation à conserver, avec une cible de cours de 70 euros.
Symrise AG figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la production et de la commercialisation de parfums, d'arômes et d'ingrédients fonctionnels. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ingrédients nutritionnels (61,8%) : destinés à la fabrication de produits alimentaires (boissons, bonbons, chocolats, céréales, produits laitiers, snacks, sauces, nouilles instantanées, etc.) et à la fabrication d'aliments pour animaux et poissons ;
- parfums et arômes (38,2%) : parfums, menthols, ingrédients et produits chimiques aromatiques pour les produits de soins personnels, les produits de soins dentaires, les produits nettoyants, les produits cosmétiques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (39,9%), Amérique du Nord (25,5%), Asie-Pacifique (20,7%) et Amérique latine (13,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.