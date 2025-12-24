Synergie annonce avoir signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans House of Flexwork, qui figure parmi les leaders de l'emploi flexible responsable en Suisse et opère sous les marques Induserv, Hardworker et Payroll House.
House of Flexwork fournit des services de travail temporaire, de placement permanent et de gestion de la paie à une base clients diversifiée grâce à ses 7 agences et devrait générer en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 75 millions de francs suisses.
Renforçant les positions existantes de Synergie en Suisse, le réseau combiné bénéficiera d'une présence nationale. Les deux entités seront dirigées par Andreas Eichenberger, CEO de House of Flexwork et actuellement président de l'association Swiss Staffing.
Le nouvel ensemble profitera de portefeuilles clients complémentaires tant en termes géographiques qu'en termes d'expertise, offrant à Synergie une exposition solide à des secteurs résilients tels que l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique ou la logistique.
La signature de cet accord n'entraîne pas de transfert de contrôle à ce stade. La finalisation de la transaction est prévue pour le 1er trimestre 2026, une fois que l'ensemble des conditions suspensives usuelles auront été remplies.
Synergie SE est le leader français des prestations de travail temporaire et de gestion des ressources humaines à destination des secteurs de l'industrie, du tertiaire, du transport et de la logistique, de la santé, du BTP, de l'agroalimentaire et des technologies de l'information et de la communication. En outre, le groupe propose des prestations de conseil, de formation, etc.
A fin 2024, Synergie SE dispose d'un réseau de 800 agences dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (39,7%), Italie (26%), Belgique (9,6%), Espagne et Portugal (8,3%), Europe du Nord et de l'Est (13,6%), Canada et Australie (2,8%).
