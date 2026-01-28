Synergie affiche un Chiffre d'affaires annuel de 3 235,3 MEUR en 2025, en croissance de +1,6 % par rapport à 2024 (+0,8 % à périmètre constant).
Sur l'exercice, le Chiffre d'affaires international atteint 1 974,8 MEUR, en progression de +2,8 %, soutenue par une dynamique organique (+1,5 %). L'International représente désormais 61,0 % du Chiffre d'affaires consolidé.
En Europe du Sud, la croissance demeure soutenue (+4,8 %), portée notamment par les très bonnes performances de l'Espagne et de l'Italie.
À l'inverse, l'Europe du Nord et de l'Est reste affectée par le ralentissement persistant du marché de l'intérim, avec un Chiffre d'affaires en recul de -2,5 %.
En France, le Chiffre d'affaires s'établit à 1 260,5 MEUR, soit 39,0 % du Chiffre d'affaires consolidé. L'activité ressort quasi stable par rapport à l'exercice précédent.
Le Groupe indique vouloir poursuivre sa stratégie de diversification et d'acquisition pour renforcer sa position sur ses marchés clés.
Synergie SE est le leader français des prestations de travail temporaire et de gestion des ressources humaines à destination des secteurs de l'industrie, du tertiaire, du transport et de la logistique, de la santé, du BTP, de l'agroalimentaire et des technologies de l'information et de la communication. En outre, le groupe propose des prestations de conseil, de formation, etc.
A fin 2024, Synergie SE dispose d'un réseau de 800 agences dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (39,7%), Italie (26%), Belgique (9,6%), Espagne et Portugal (8,3%), Europe du Nord et de l'Est (13,6%), Canada et Australie (2,8%).