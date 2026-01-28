Synergie réalise un Chiffre d'affaires annuel de 3 235,3 millions d'euros (+1,6%)

Synergie affiche un Chiffre d'affaires annuel de 3 235,3 MEUR en 2025, en croissance de +1,6 % par rapport à 2024 (+0,8 % à périmètre constant).



Sur l'exercice, le Chiffre d'affaires international atteint 1 974,8 MEUR, en progression de +2,8 %, soutenue par une dynamique organique (+1,5 %). L'International représente désormais 61,0 % du Chiffre d'affaires consolidé.



En Europe du Sud, la croissance demeure soutenue (+4,8 %), portée notamment par les très bonnes performances de l'Espagne et de l'Italie.



À l'inverse, l'Europe du Nord et de l'Est reste affectée par le ralentissement persistant du marché de l'intérim, avec un Chiffre d'affaires en recul de -2,5 %.



En France, le Chiffre d'affaires s'établit à 1 260,5 MEUR, soit 39,0 % du Chiffre d'affaires consolidé. L'activité ressort quasi stable par rapport à l'exercice précédent.



Le Groupe indique vouloir poursuivre sa stratégie de diversification et d'acquisition pour renforcer sa position sur ses marchés clés.