Alors que le délai de règlement-livraison des opérations sur titres doit passer à 1 jour ouvré en octobre 2027, l'autorité vient de lancer une enquête concernant la place de Paris.

Les professionnels français des marchés sont-ils prêts pour le passage à T+1 ? Pour en avoir le cœur net et identifier d’éventuelles difficultés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient d’annoncer le lancement d’une enquête auprès des acteurs locaux.

Qu’est-ce que T+1 ?

Le passage à T+1 découle d’un règlement européen qui prévoit de faire passer les délais de règlement-livraison de 2 jours ouvrés à 1 jour ouvré à compter du 11 octobre 2027, l’objectif étant d’aligner l’Europe sur les pratiques d’autres marchés notamment outre-Atlantique afin qu’elle reste compétitive.

Cela concerne toutes les transactions sur titres (actions, ETF…) réalisées sur une plateforme de négociation. Seules certaines opérations seront exemptées, notamment celles qui sont déjà dispensées de règlement à T+2 (transactions privées, transactions bilatérales…) ou encore le prêt et l’emprunt de titres.

Un sujet complexe qui touche un grand nombre d’acteurs

Le raccourcissement des délais de règlement concerne tous les acteurs de la chaîne qu’il s’agisse des dépositaires centraux, des intermédiaires, des chambres de compensation ou des clients (investisseurs, sociétés de gestion…).

Le sujet est d’autant plus complexe qu’il associe le Royaume-Uni et la Suisse. Outre les difficultés soulevées par le recours à différentes devises et la coexistence de plusieurs fuseaux horaires, le projet impose d’accroître l’harmonisation et l’automatisation des process, avec un effet direct sur les fonctions intermédiaires et administratives.

Techniquement, les interrogations ne proviennent pas tant de la capacité de chaque système ou infrastructure à gérer des délais réduits que de leur capacité à interagir efficacement dans des fenêtres de temps plus étroites. "Pour les fonds opérant sur plusieurs fuseaux horaires et classes d'actifs, cela accroît considérablement le risque de défauts de règlement, de retards de financement ou d'incohérences d'instructions. Les horaires limites d'exécution pourraient devoir être revues, notamment pour les fonds actions et obligataires internationaux", expliquait par exemple Deloitte en novembre dans une note concernant les implications pour la gestion d’actifs.

Où en est-on ?

Pour faciliter les échanges, le chantier a été placé sous l’égide d’un Industry Committee, regroupant des associations professionnelles et des acteurs européens. Des groupes de travail nationaux ont en parallèle été mis en place. La déclinaison française regroupe, entre autres structures, l’Amafi (marchés financiers), la FBF (banques) ou l’AFG (gestion).

L’instauration du passage à T+1, actée par la modification du règlement européen (CSDR) en octobre 2025, a ouvert une phase de planification. Selon la feuille de route établie par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma), les parties prenantes sont désormais entrées dans la phase de développement (identification des points clés et adaptation des systèmes). Celle-ci doit s’étendre jusqu’à fin 2026 pour permettre le lancement de tests à l’échelle de l’industrie avant l’échéance d’octobre 2027.

Un point d’étape

C’est donc une sorte de bilan à mi-parcours qui est initié par l’AMF via son enquête ouverte jusqu’au 9 juin prochain. "Cette courte enquête a vocation à permettre à chaque autorité nationale compétente d’obtenir une meilleure visibilité sur la situation dans son État membre et permettra ainsi d’évoquer lors d’échanges bilatéraux avec les acteurs les éventuelles difficultés identifiées", note l’autorité.

Ce travail ayant une portée locale, il viendra donc compléter l’enquête plus détaillée lancée le 12 mai par l’Industry Committee et dont la date butoir a également été fixée au 9 juin.

L’AMF invite ainsi les acteurs à répondre aux deux questionnaires et leur garantit une réelle confidentialité, les réponses apportées à l’Industry Committee étant anonymes et les résultats de l’enquête française n’étant accessibles qu’à l’AMF et à l’Esma.