T-Mobile relève ses objectifs sur fond de spéculations de fusion

L'opérateur américain a relevé ses prévisions annuelles de gains nets de comptes au forfait, porté par l'attractivité de ses offres tarifaires et de ses bundles intégrant des services de streaming, qui lui permettent de continuer à recruter dans un marché pourtant saturé

T-Mobile anticipe désormais entre 950 000 et 1,05 million de nouveaux comptes en 2024, contre une fourchette précédente de 900 000 à 1 million.



La firme américaine a enregistré 217 000 gains nets de comptes au forfait, un niveau supérieur aux attentes du consensus Visible Alpha, qui tablait sur environ 193 000 ajouts.



Le chiffre d'affaires total de T-Mobile pour le premier trimestre s'est établi à 23,11 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 22,97 milliards de dollars.



Ces annonces interviennent alors que Deutsche Telekom, actionnaire majoritaire avec 53% du capital, étudierait un projet de fusion impliquant l'opérateur américain, selon des informations de presse.