T-Mobile relève ses objectifs sur fond de spéculations de fusion
L'opérateur américain a relevé ses prévisions annuelles de gains nets de comptes au forfait, porté par l'attractivité de ses offres tarifaires et de ses bundles intégrant des services de streaming, qui lui permettent de continuer à recruter dans un marché pourtant saturé
T-Mobile US, Inc. est spécialisé dans les prestations de télécommunications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles (80,7%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie longue distance, de transmission de données, d'accès à Internet, de services d'annuaires, etc. desservant 142,4 millions d'abonnés à fin 2025 ;
- vente d'équipements (18,1%) : notamment combinés et accessoires sous les marques T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile ;
- autres (1,2%).
La commercialisation des services et produits est assurée au travers d'un réseau de points de vente sous les enseignes T-Mobile et Metro by T-Mobile, au travers des sites Internet www.t-mobile.com, www.metrobyt-mobile.com et www.mintmobile.com, et via les applications T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.