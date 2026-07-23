T-Mobile US dépasse les attentes au deuxième trimestre
L'opérateur télécom américain a relevé jeudi sa prévision annuelle de flux de trésorerie disponible ajusté après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par la montée en gamme de sa clientèle vers des forfaits mobiles plus coûteux.
L'opérateur poursuit sa stratégie de migration des abonnés vers ses nouvelles offres "Experience", qui proposent des données premium illimitées ainsi que davantage d'options pour le renouvellement des appareils.
Cette montée en gamme, combinée à des gains d'efficacité, a conduit T-Mobile à relever sa prévision de flux de trésorerie disponible ajusté à une fourchette comprise entre 18,4 et 18,8 milliards de dollars, contre 18,1 à 18,7 milliards précédemment.
Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré un gain net de 277 000 comptes postpayés, dépassant les 259 000 attendus par les analystes. Le revenu moyen par compte postpayé a progressé de 2% sur un an, à 152,91 dollars, tandis que le bénéfice par action a atteint 2,99 dollars, contre un consensus de 2,59 dollars.
En parallèle, T-Mobile poursuit sa diversification dans la fibre optique à travers des acquisitions et des coentreprises.
T-Mobile US, Inc. est spécialisé dans les prestations de télécommunications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles (80,7%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie longue distance, de transmission de données, d'accès à Internet, de services d'annuaires, etc. desservant 142,4 millions d'abonnés à fin 2025 ;
- vente d'équipements (18,1%) : notamment combinés et accessoires sous les marques T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile ;
- autres (1,2%).
La commercialisation des services et produits est assurée au travers d'un réseau de points de vente sous les enseignes T-Mobile et Metro by T-Mobile, au travers des sites Internet www.t-mobile.com, www.metrobyt-mobile.com et www.mintmobile.com, et via les applications T-Mobile, Metro by T-Mobile et Mint Mobile.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.