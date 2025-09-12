T Rowe Price Associates, agissant pour le compte de fonds et de clients dans le cadre de mandats de gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 septembre, le seuil de 5% du capital de Nexity au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.
Du fait de ce franchissement, la société américaine de gestion d'investissements a précisé détenir 2 890 678 actions Nexity représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et des droits de vote du groupe de promotion immobilière.
T Rowe Price Associates à plus de 5% du capital de Nexity
Publié le 12/09/2025 à 11:20
