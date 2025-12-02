T Rowe Price Associates, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 novembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Edenred, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.
La société américaine de gestion d'actifs, basée à Baltimore, a précisé détenir 12 125 312 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe français de solutions de paiement.
T Rowe Price Associates passe sous les 5% des votes d'Edenred
Publié le 02/12/2025 à 16:06
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager