Le chiffre d'affaires de Taco Bell a augmenté de 8% sur les trois premiers mois de l'année, contre une hausse de 5% attendue par les analystes tandis que les ventes de KFC, son enseigne-phare, n'ont progressé que de 2% à périmètre comparable, en deçà des 2,3% prévus par le consensus.
Pizza Hut, sa deuxième marque en termes d'activité, a pour sa part enregistré des ventes inchangées.
Globalement, les ventes dans ses restaurants ouverts depuis au moins un an ont progressé de 3% sur le trimestre.
En Chine, où le groupe américain réalise plus du quart de ses ventes, la croissance a atteint 5%, suivie par une hausse de 2% en Europe, sa deuxième région la plus importante. En Amérique du Nord, les ventes à données comparables reculent de 2%.
Le bénéfice opérationnel de base (core) de Yum! s'est quant à lui accru de 8%, donnant un profit net hors exceptionnels en hausse de 15% à 1,50 dollar, ce qui est supérieur à la prévision moyenne de 1,43 dollar.
Suite à cette publication, le titre prenait 0,3% mercredi matin dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.
Yum! Brands, Inc. figure parmi les 1ers groupes mondiaux de restauration rapide. Le groupe développe, exploite et gère en propre et sous franchise des restaurants sous les enseignes KFC, Taco Bell, Pizza Hut et Habit Burger Grill. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus de franchises et de licences (43,6%) : détention, à fin 2024, de 60 035 franchises ;
- ventes des restaurants gérés en propre (33,8%) : 1 311 restaurants ;
- autres (22,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57,3%), Chine (4,3%) et autres (38,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.