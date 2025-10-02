Alors que Donald Trump cherche un accord commercial avec la Chine, Xi Jinping veut en profiter pour faire évoluer la position américaine sur Taiwan.

Selon le Wall Street Journal, le président chinois voudrait que Washington abandonne la position adoptée sous Joe Biden, selon laquelle les Etats-Unis ne supportent pas l’indépendance de Taiwan. Une position dans la lignée de la politique dite d’une Chine : les Etats-Unis reconnaissent la volonté de Pékin de reprendre le contrôle de Taiwan, sans pour autant la supporter.

Pékin voudrait que Washington s’oppose clairement à l’indépendance de Taiwan. Ce serait un changement majeur, puisque les Etats-Unis passeraient d’une posture de neutralité à une forme d’alignement avec la Chine.

Pour Xi Jinping le retour de Taiwan dans le giron chinois s’inscrit dans le cadre de la "réunification". Une réunification qu’il estime "inévitable". Si cet objectif a toujours été affiché par les dirigeants chinois, Xi Jinping estime lui que c’est l’affaire de sa génération.

Un deal en vue ?

La Chine semble donc vouloir jouer la carte des accords commerciaux pour obtenir un changement de position sur Taiwan.

Mais, pour l’heure, il y a eu peu d’avancées sur le front commercial. Au printemps, les Etats-Unis et la Chine étaient dans une escalade tarifaire : les droits de douane sont montés jusqu’à 145% et 125% respectivement.

Depuis, une série de rencontres en Europe a permis d’apaiser la situation. Les droits de douane entre les deux pays ont été abaissés à 30% pour les produits chinois et 10% pour les produits américains. Une trêve qui a été prolongée jusqu’en novembre.

Difficile à ce stade de savoir si la stratégie chinoise sera payante. D’un côté, Donald Trump aime conclure des deals, et dit toujours qu’il entretient une excellente relation avec Xi Jinping. Mais de l’autre, la Chine est au centre de son discours sur le déclin de l’industrie américaine. Un pays qui "vole les Etats-Unis" selon ses propres mots. D’où les droits de douane prohibitifs.

Récemment, la relation semble s’apaiser. Les Etats-Unis et la Chine sont parvenus à un accord sur la cession des activités américaines de TikTok, après un appel entre les deux présidents. Et à la fin du mois, Xi Jinping et Donald Trump doivent se rencontrer dans le cadre du sommet de l’APEC en Corée du Sud. Une visite de Xi Jinping aux Etats-Unis en décembre et un déplacement de Trump à Pékin début 2026 sont également évoqués.