La semaine dernière, la capitalisation de la Bourse de Taïwan a brièvement dépassé celle de la Bourse de Londres. Une performance essentiellement liée à celle de TSMC.

La bascule s’est produite jeudi. La capitalisation du marché taïwanais a atteint 4 130 milliards de dollars contre 4 090 milliards pour le marché britannique, selon Bloomberg. Depuis, Londres a repris les devants. Il n’empêche que voir un petit pays comme Taïwan venir rivaliser avec le Royaume-Uni mérite d’être souligné.

Derrière cette performance, il y a essentiellement une valeur, TSMC, qui représente 45% de la capitalisation totale du marché taïwanais.

TSMC plus gros que…

Le géant des semi-conducteurs, qui produit les puces les plus avancées, fait partie des quelques entreprises qui bénéficient à plein de l’engouement autour de l’IA. L’action a progressé de 81% en 2024, de 44% en 2025 et de 31% depuis le début de l’année. La semaine dernière, l’entreprise a publié des résultats records, avec un résultat net de 18 milliards de dollars au premier trimestre.

En face, la Bourse de Londres est assez peu exposée à la tech et davantage aux secteurs plus traditionnels comme la banque ou les valeurs minières. Les deux plus importantes capitalisations boursières de la Bourse de Londres sont AstraZeneca et HSBC. Toutes deux pèsent un peu plus de 300 milliards de dollars. Plus largement, il faut additionner les capitalisations des 5 plus grosses entreprises européennes – ASML, AstraZeneca, HSBC, LVMH, Novartis - pour dépasser celle de TSMC (1 675 milliards de dollars).

Si le marché britannique se fait déborder par Taïwan, c’est aussi parce qu’il y a eu peu d’IPO à la Bourse de Londres ces dernières années. En 2025, il y a eu seulement 22 introductions en Bourse. Statistique encore plus effarante : sur les 9 premiers mois de 2025, il y a eu plus d’argent levé sur la Bourse angolaise que sur celle de Londres, selon le Financial Times.

Regarder dans le rétroviseur

Désormais, Taïwan est le 7ème plus gros marché en termes de capitalisation boursière. Un classement dominé évidemment par les Etats-Unis. Viennent ensuite la Chine, le Japon, Hong-Kong, l’Inde et le Royaume-Uni.

Et le Royaume-Uni pourrait poursuivre sa baisse dans ce classement, puisque la capitalisation du marché sud-coréen atteint 3 809 milliards de dollars, selon les calculs de Zonebourse. En Corée du Sud, l’histoire est un peu la même qu’à Taïwan. Un marché très concentré, avec non pas une mais deux méga-caps – Samsung (945 milliards de dollars) et SK Hynix (542 milliards de dollars) - qui bénéficient à plein de l’engouement autour de l’IA.