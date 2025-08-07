Take-Two Interactive a relevé ses objectifs pour l'exercice fiscal 2026, désormais compris entre 6,05 et 6,15 milliards de dollars de réservations, contre une estimation précédente de 5,9 à 6 milliards. Ce relèvement s’appuie sur la dynamique attendue autour de "Mafia: The Old Country" et "Borderlands 4", attendus pour la fin d’année, ainsi qu’une hausse des dépenses des joueurs. L’annonce a fait grimper l’action de près de 4% après la clôture.

En attendant la sortie très attendue de "GTA VI" le 26 mai prochain, l’éditeur capitalise sur ses franchises établies pour tenir le cap, dans un contexte toujours marqué par la prudence des consommateurs. Le premier trimestre a largement dépassé les attentes, avec 1,42 milliard de dollars de réservations, contre 1,31 attendu selon LSEG.

La période de fin d’année s’annonce stratégique, avec la concurrence de titres comme "Ghost of Yotei" et "Battlefield 6". Take-Two mise sur la puissance de ses licences pour contenir la pression liée au report de GTA VI à l’exercice suivant et maintenir l’attention des joueurs jusque-là.