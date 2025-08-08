Take-Two : relèvement d'objectifs pour l'exercice

Publié le 08/08/2025 à 10:32 Zonebourse.com Partager

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Take-Two Interactive indique anticiper désormais un net bookings entre 6,05 et 6,15 milliards de dollars pour l'ensemble de son exercice 2025-26, et non plus entre 5,9 et six milliards.



L'éditeur de jeux vidéo dévoile une perte nette de 11,9 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2025-26, soit 0,07 dollar par action, alors que les analystes espéraient en général un BPA positif sur la période.



Ses revenus ont augmenté de 12% à 1,5 milliard de dollars et son net bookings s'est accru de 17% à 1,42 milliard, les franchises NBA et Grand Theft Auto ayant de nouveau figuré parmi ses principaux contributeurs à ces chiffres.



'À l'approche du pipeline le plus ambitieux de notre histoire, nous avons une confiance exceptionnelle dans nos perspectives pluriannuelles et notre capacité à générer des retours significatifs aux actionnaires', affirme son PDG Strauss Zelnick.