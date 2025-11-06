Take-Two Interactive a annoncé jeudi un nouveau report de la sortie de Grand Theft Auto VI, désormais prévue pour le 19 novembre 2026, contre une date précédente fixée au 26 mai. Ce second report prolonge l’attente autour de l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’industrie, provoquant une chute de plus de 10% de l’action en séance après-Bourse.

Initialement prévu pour 2025, GTA VI connaît ainsi un glissement de calendrier qui ne manquera pas de décevoir des millions de fans. Plus de dix ans après la sortie du précédent opus, ce nouveau retard témoigne des enjeux de développement et des attentes commerciales qui entourent ce titre phare du catalogue de Take-Two.

Malgré ce contretemps, les analystes restent confiants quant au potentiel commercial du jeu. Fort du succès massif de GTA V, GTA VI est attendu comme un futur succès planétaire, avec des ventes estimées à plusieurs milliards de dollars dans les premières semaines suivant son lancement.