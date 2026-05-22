Take-Two sanctionné après des perspectives prudentes
Take-Two Interactive recule de 5,5% à 225 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain de résultats dans l'ensemble meilleurs que prévu au titre des trois derniers mois de son exercice 2025-2026, mais accompagnés de perspectives prudentes pour l'exercice en cours. Le lancement de Grand Theft Auto VI, prévu en novembre prochain, permet néanmoins à Wedbush de rester confiant sur le dossier.
Des performances meilleures que prévu pour le dernier trimestre...
L'éditeur de jeux vidéo (GTA, Red Dead, NBA...) a dévoilé jeudi soir une perte nette de 59,5 MUSD au titre de son 4e trimestre 2025-2026, soit 0,32 USD par action. En données pro forma, il a toutefois dégagé un BPA de 0,80 USD selon Wedbush, qui n'attendait que 0,56 USD.
Ses revenus ont augmenté de 6% à 1,68 MdUSD et son net bookings (réservations nettes) est resté stable à 1,58 MdUSD, un niveau toutefois supérieur aux anticipations de la direction (entre 1,51 MdUSD et 1,56 MdUSD), ainsi qu'aux 1,56 MdUSD attendus par Wedbush.
"Des performances supérieures aux attentes de la série GTA, de plusieurs titres mobiles et de la série Red Dead Redemption ont permis d'obtenir des résultats exceptionnels", explique le broker, qui pointe aussi un dépassement des attentes au niveau des revenus récurrents, en croissance de 7%.
Sur l'ensemble de son exercice 2025-2026, le groupe a essuyé une perte nette de 298,2 MUSD, soit 1,62 USD par action, pour un EBITDA non GAAP de 760,6 MUSD, des revenus en croissance de 18% à 6,66 MdsUSD, ainsi qu'un net bookings en progression de 19% à 6,72 MdsUSD.
...mais des perspectives prudentes pour l'exercice en cours
Pour l'exercice qui débute, Take-Two anticipe une amélioration de ces différents indicateurs, déclarant viser un EBITDA non GAAP compris entre 1 013 MUSD et 1 070 MUSD, des revenus entre 7,9 MdsUSD et 8,1 MdsUSD, ainsi qu'un net bookings entre 8 MdsUSD et 8,2 MdsUSD.
Si cette fourchette cible s'avère inférieure à son estimation précédente, qui était de 9,4 MdsUSD, Wedbush y voit un "conservatisme intentionnel", conforme à l'habitude de Take-Two de fixer des objectifs planchers lors des exercices marqués par des lancements majeurs.
Le broker a revu ses estimations à la baisse afin de tenir compte d'attentes plus faibles concernant le marché mobile, en raison d'une concurrence difficile, de la maturité des titres et de la baisse des ventes du catalogue autour du lancement de GTA VI.
"Cela dit, nous restons très optimistes, car le portefeuille de Take-Two affiche de bonnes performances dans toutes les catégories", affirme-t-il, maintenant son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 300 USD sur le titre, qui figure toujours parmi ses "meilleures idées".
Wedbush précise que sa cible représente 30 fois son BPA estimé pour l'exercice 2027-2028, alors que le titre ne se traite qu'à 23 fois le consensus, ce qui, selon lui, "ne tient pas compte de l'ampleur du lancement de GTA VI et du mix grandissant de revenus récurrents à marge élevée".
Take-Two Interactive Software, Inc. figure parmi les principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de produits de divertissement interactif dédiés aux smartphones et aux tablettes (52,2% du CA), aux consoles de jeux vidéo (37,3%) et aux ordicateurs personnels (10,5%). Les produits du groupe sont vendus sous les marques Rockstar Games, 2K et Zynga. Le CA par canal de distribution se répartit comme suit :
- Internet (96,4%) : plateformes en ligne, téléchargement numérique et diffusion cloud ;
- magasins (3.6%).
60,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.