Take-Two : Wedbush rehausse sa cible après les résultats

Publié le 08/08/2025 à 14:48 Zonebourse.com

Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur Take-Two Interactive et rehausse son objectif de cours de 269 à 275 dollars, reflétant un multiple à terme de 25 fois appliqué à son estimation actualisée du BPA pour l'exercice 2028 de 10,82 dollars.



'Les résultats du premier trimestre montrent que, malgré sa forte dépendance à l'égard de GTA, ses activités sont bien diversifiées et offrent une propriété intellectuelle attrayante et de haute qualité dans toutes ses catégories', juge le broker.



Il pointe aussi de nombreux leviers à actionner pour générer des bénéfices bien au-dessus de ses estimations, dont le prix plus élevé de GTA VI, l'intégration du jeu dans GTA Online et l'expansion significative des marges de sa boutique en ligne de première partie.



Wedbush estime en outre que les investisseurs apprécieront finalement l'opportunité qu'à Take-Two de générer des flux de trésorerie disponibles excédentaires, car les coûts de développement de jeu déjà dépensés sont amortis.