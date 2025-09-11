Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Tapestry avec un objectif de cours rehaussé de 120 à 125 dollars, expliquant être reparti d'une journée investisseurs 'avec une vision plus positive de la capacité de la société à soutenir une croissance durable'.

'Nous considérons que les objectifs affichés pour le moyen terme, que la direction a qualifié de 'plancher', sont réalisables et convaincants', estime ainsi le broker, qui rehausse légèrement ses attentes pour le groupe de mode new-yorkais.

Jefferies s'attend à ce que le marché 'continue de récompenser l'action sur une exécution régulière, bien que la barre soit maintenant plus haute', et pense qu'un redressement de Kate Spade pourrait apporter du potentiel de hausse.