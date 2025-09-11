Tapestry, Inc. est une maison d'accessoires emblématiques et de marques de style de vie. Les marques mondiales de la société comprennent Coach, kate spade new york et Stuart Weitzman. La marque Coach est une maison de mode mondiale d'accessoires et de collections de style de vie. Kate Spade New York est une marque mondiale de style de vie qui conçoit des objets pour le quotidien et propose des collections saisonnières de sacs à main, de prêt-à-porter, de bijoux, de chaussures, de cadeaux, de décoration d'intérieur et bien plus encore. Ses produits comprennent des sacs à main pour femmes, des accessoires pour femmes, des produits pour hommes et d'autres produits. Les accessoires pour femmes comprennent la petite maroquinerie, notamment les mini et micro-sacs à main, les porte-monnaie, les bracelets, les pochettes et les étuis à cosmétiques. Les produits pour hommes comprennent des collections de sacs, de la petite maroquinerie, des chaussures, des montres, des lunettes de soleil et des articles de prêt-à-porter. Ses produits sont vendus aux clients par l'intermédiaire de ses activités de vente directe au consommateur (DTC), de vente en gros et de concession de licences. Ses activités de vente directe au consommateur comprennent les magasins de détail et les magasins d'usine, les sites de commerce électronique de la marque ainsi que les boutiques en concession.