Tapestry revoit ses prévisions à la hausse, le titre monte

Tapestry, le groupe de mode américain abritant notamment la marque de sacs et d'accessoires Coach, a annoncé jeudi avoir révisé à la hausse ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/2026, après avoir dépassé ses prévisions au 3e trimestre.

Le groupe new-yorkais, qui possède également la griffe Kate Spade, dit désormais tabler sur un bénéfice par action de l'ordre de 6,95 dollars, contre une fourchette précédente allant de 6,40 à 6,45 dollars.



Il déclare par ailleurs anticiper un chiffre d'affaires annuel d'environ 7,95 milliards de dollars, au lieu d'une estimation initiale d'au moins 7,75 milliards.



Ses objectifs de marge opérationnelle et de flux de trésorerie (cash-flow) ont également été revus à la hausse.



Sur son 3e trimestre fiscal, clos fin mars, son chiffre d'affaires s'est accru de 21% pour atteindre 1,92 milliard de dollars, soit une croissance de 19% à taux de change constants.



Le bénéfice opérationnel s'est établi à 427,5 millions de dollars, contre 253,7 millions un an auparavant.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,66 dollar, contre 1,03 dollar sur la même période de l'exercice précédent et 1,30 dollar attendu en moyenne par les analystes, selon le consensus.



L'action Tapestry, déjà en hausse de 16% depuis le début de l'année au cours de clôture de mercredi (contre +7,5% pour l'indice S&P 500 sur la période), progressait de 3,7% jeudi matin dans les échanges d'avant-Bourse, dans le sillage de ces résultats.