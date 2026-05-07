Tapestry revoit ses prévisions à la hausse, le titre monte
Tapestry, le groupe de mode américain abritant notamment la marque de sacs et d'accessoires Coach, a annoncé jeudi avoir révisé à la hausse ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/2026, après avoir dépassé ses prévisions au 3e trimestre.
Le groupe new-yorkais, qui possède également la griffe Kate Spade, dit désormais tabler sur un bénéfice par action de l'ordre de 6,95 dollars, contre une fourchette précédente allant de 6,40 à 6,45 dollars.
Il déclare par ailleurs anticiper un chiffre d'affaires annuel d'environ 7,95 milliards de dollars, au lieu d'une estimation initiale d'au moins 7,75 milliards.
Ses objectifs de marge opérationnelle et de flux de trésorerie (cash-flow) ont également été revus à la hausse.
Sur son 3e trimestre fiscal, clos fin mars, son chiffre d'affaires s'est accru de 21% pour atteindre 1,92 milliard de dollars, soit une croissance de 19% à taux de change constants.
Le bénéfice opérationnel s'est établi à 427,5 millions de dollars, contre 253,7 millions un an auparavant.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,66 dollar, contre 1,03 dollar sur la même période de l'exercice précédent et 1,30 dollar attendu en moyenne par les analystes, selon le consensus.
L'action Tapestry, déjà en hausse de 16% depuis le début de l'année au cours de clôture de mercredi (contre +7,5% pour l'indice S&P 500 sur la période), progressait de 3,7% jeudi matin dans les échanges d'avant-Bourse, dans le sillage de ces résultats.
Tapestry, Inc. est une maison d'accessoires emblématiques et de marques de style de vie. Les marques mondiales de la société comprennent Coach, kate spade new york et Stuart Weitzman. La marque Coach est une maison de mode mondiale d'accessoires et de collections de style de vie. Kate Spade New York est une marque mondiale de style de vie qui conçoit des objets pour le quotidien et propose des collections saisonnières de sacs à main, de prêt-à-porter, de bijoux, de chaussures, de cadeaux, de décoration d'intérieur et bien plus encore. Ses produits comprennent des sacs à main pour femmes, des accessoires pour femmes, des produits pour hommes et d'autres produits. Les accessoires pour femmes comprennent la petite maroquinerie, notamment les mini et micro-sacs à main, les porte-monnaie, les bracelets, les pochettes et les étuis à cosmétiques. Les produits pour hommes comprennent des collections de sacs, de la petite maroquinerie, des chaussures, des montres, des lunettes de soleil et des articles de prêt-à-porter. Ses produits sont vendus aux clients par l'intermédiaire de ses activités de vente directe au consommateur (DTC), de vente en gros et de concession de licences. Ses activités de vente directe au consommateur comprennent les magasins de détail et les magasins d'usine, les sites de commerce électronique de la marque ainsi que les boutiques en concession.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.