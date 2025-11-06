Le groupe Tapestry, propriétaire des marques Coach et Kate Spade, voit son action chuter de 11% durant la séance de ce jeudi après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, accompagnés de prévisions jugées trop prudentes pour la période des fêtes. Le chiffre d’affaires a atteint 1,70 milliard de dollars contre 1,64 milliard attendus, porté par la forte demande des jeunes consommateurs, notamment pour les sacs Tabby de Coach. Le bénéfice par action a également dépassé les estimations de 12 cents. Malgré cette performance, la prudence exprimée par la direction pour le trimestre à venir a refroidi les investisseurs.

Pour la période des fêtes, Tapestry prévoit un bénéfice par action d’environ 2,15 dollars, légèrement inférieur aux 2,17 dollars attendus. L'entreprise met en garde contre une volatilité possible, notamment en raison des droits de douane sur les importations en provenance d’Asie. Pour l’exercice 2026, le groupe relève toutefois ses objectifs annuels avec un bénéfice attendu entre 5,45 et 5,60 dollars par action, contre une précédente estimation de 5,30 à 5,45 dollars, et un chiffre d’affaires en hausse de 100 millions. Malgré cette révision, certains analystes estiment que les perspectives demeurent en dessous des attentes élevées du marché.

Tapestry poursuit son expansion hors d’Amérique du Nord, avec des ventes en hausse de 19% en Chine et de 32% en Europe. La stratégie vise à renforcer l’attractivité des marques auprès des jeunes consommateurs à fort pouvoir d’achat. Sur Kate Spade, dont les ventes ont reculé de 9% au premier trimestre, un repositionnement est en cours avec une réduction de l’offre et une focalisation sur des modèles à plus forte valeur. Ce recentrage, conjugué à une politique de réduction des promotions, pourrait encore peser sur les ventes à court terme. La direction maintient par ailleurs l’estimation d’un impact de 230 points de base sur la marge annuelle lié aux droits de douane.