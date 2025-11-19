Target a revu à la baisse mercredi l a limite haute de ses prévisions de bénéfice annuel, en raison d’une fréquentation en recul et de paniers d’achat plus légers. Pour le trimestre clos le 1er novembre, le distributeur américain a enregistré un bénéfice net en baisse de 19%, à 689 millions de dollars, tandis que le chiffre d’affaires a atteint 25,27 milliards, en retrait par rapport à l’an dernier. Si le bénéfice ajusté de 1,78 dollar par action dépasse les attentes, la société prévoit désormais un résultat annuel compris entre 7 et 8 dollars par action, contre une fourchette initiale allant jusqu’à 9 dollars. En 2024, le bénéfice s’élevait à 8,86 dollars.

Les ventes comparables ont chuté de 2,7%, pour un troisième trimestre consécutif de baisse, la fréquentation reculant de 2,2% et le panier moyen de 0,5%. Les consommateurs se tournent vers les produits essentiels à prix réduit (alimentation, hygiène, beauté) au détriment d’autres catégories. Seule exception : les ventes en ligne, en hausse de 2,4%, portées par une forte progression des livraisons le jour même (+35%). Face à cette dynamique hésitante, le futur PDG Michael Fiddelke a annoncé un plan d’investissement de 5 milliards de dollars en 2026, en hausse de 25%, pour moderniser les magasins et soutenir la croissance.

Target mise également sur la technologie pour relancer sa stratégie : intégration de l’intelligence artificielle via des outils internes comme Target Trend Brain et, surtout, partenariat avec OpenAI. Dès la semaine prochaine, les achats pourront être effectués directement depuis ChatGPT, avec des fonctionnalités de recommandation, retrait en drive ou livraison à domicile. Pour les fêtes, l’enseigne ajuste aussi son positionnement prix, avec des baisses sur 3 000 produits courants et des collections saisonnières exclusives. Malgré ces initiatives, la prudence reste de mise : les consommateurs privilégient les cadeaux au détriment de la décoration, un signe d’arbitrage accru dans un contexte d’inflation persistante. L’action Target enregistre une chute de 35% depuis janvier et affiche une baisse de plus de 3% avant l'ouverture de Wall Street.