Target : Jefferies abaisse légèrement sa cible sur le titre

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Target avec un objectif de cours abaissé de 120 à 115 dollars, dans le sillage d'une légère réduction de ses estimations pour le distributeur alimentaire à bas prix, au lendemain de sa publication trimestrielle.



'Target a affiché des résultats encourageants grâce à de solides croissances des revenus numériques et alternatifs, à un contrôle discipliné des coûts et à des vents arrières sur les marges', met en avant le broker.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de plus de 12,5x avec un rendement supérieur à 4,5%.