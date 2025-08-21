Target : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Target avec un objectif de cours abaissé de 120 à 115 dollars, dans le sillage d'une légère réduction de ses estimations pour le distributeur alimentaire à bas prix, au lendemain de sa publication trimestrielle.



'Target a affiché des résultats encourageants grâce à de solides croissances des revenus numériques et alternatifs, à un contrôle discipliné des coûts et à des vents arrières sur les marges', met en avant le broker.



'La direction a réitéré ses fourchettes cibles annuelles et la base de comparaison devient plus facile au troisième trimestre', ajoute Jefferies, qui pointe aussi l'annonce de la nomination de l'actuel COO comme prochain CEO du groupe.



