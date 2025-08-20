M. Brian C. Cornell est président non exécutif de Yum ! Brands, Inc. et président-directeur général de Target Corp. et membre de la Grocery Manufacturers Association. Il est membre du conseil d'administration de la National Retail Federation, Inc, de la Retail Industry Leaders Association, de Catalyst, Inc, du Consumer Goods Forum et du National Museum of African American History & Culture. M. Cornell était auparavant employé en tant que directeur indépendant par Polaris Industries, Inc. MN/, directeur général de PepsiCo Americas Foods, vice-président exécutif de Wal-Mart Stores, Inc., président et directeur général de Sam's West, Inc. et directeur général de Michaels Stores, Inc, Chief Marketing Officer & Executive Vice President chez Safeway, Inc, Principal chez Joseph E. Seagram & Sons, Inc, President-Food Services Division chez Pepsi-Cola North America, Trustee & Member chez The Culinary Institute of America, Inc, et President chez Tropicana International. Il a également été membre du conseil d'administration de YMCA of Greater New York, The Home Depot, Inc, OfficeMax, Inc, Kirin Tropicana, Inc, Centerplate, Inc et Polaris Industries, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université de Californie, Los Angeles.