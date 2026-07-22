Target nomme l'ex-PDG de 7-Eleven à son conseil d'administration

Le distributeur américain, dont le titre avance de 0,80% en avant-Bourse, a annoncé la nomination de Joe DePinto, ancien président-directeur général de 7-Eleven, à son conseil d'administration à compter du 1er août. Il rejoindra les comités Infrastructure & Finance ainsi qu'Audit & Risk.

Fort de plus de trente ans d'expérience dans la distribution, Joe DePinto a dirigé l'expansion du leader mondial des magasins de proximité, en développant notamment les activités omnicanales, les programmes de fidélité et l'offre de produits frais.



Pour Target, cette nomination s'inscrit dans la stratégie de croissance menée par le directeur général Michael Fiddelke, qui entend renforcer les capacités du groupe en matière d'excellence opérationnelle, de commerce digital et d'expérience client.