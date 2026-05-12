Target poursuit son rebond, UBS voit un fort potentiel de revalorisation

Target poursuit son mouvement de hausse amorcé à la fin 2025 ce mardi à la Bourse de New York, porté par des commentaires encourageants des analystes d'UBS qui recommandent de se positionner à l'achat sur le titre à un peu plus d'une semaine de la publication des résultats trimestriels du distributeur américain.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action s'adjuge 2,2% à 121 dollars, alors que le S&P 500 perd 0,5%. Le titre grimpe de plus de 24% depuis le début de l'année.



Dans une note diffusée ce matin, la banque suisse estime que le groupe basé à Minneapolis entre dans une phase plus lisible de son cycle de redressement.



Selon l'établissement helvétique, l'année 2026 s'ouvre sur une base de comparaison plus "propre", marquée par la disparition progressive de plusieurs vents contraires qui avaient pesé sur la performance récente, comme les effets liés aux boycotts (qui trouvaient leur origine dans la fin de son programme de diversité), aux coûts exceptionnels de tarifs douaniers et à un niveau élevé de démarques promotionnelles.



Par ailleurs, UBS souligne que les effets du plan de transformation commencent enfin à se matérialiser, qu'il s'agisse des initiatives opérationnelles et commerciales visant à améliorer l'efficacité du réseau de magasins, de l'enrichissement de l'offre produits ou de la modernisation de l'expérience client, toutes censées soutenir la dynamique de chiffre d'affaires.



Les premières données disponibles suggèrent déjà une amélioration des tendances de ventes, UBS faisant état d'une croissance des ventes comparables de l'ordre de 3,9% au 1er trimestre, supérieure aux attentes du marché.



Une valorisation attractive



Parallèlement, le trafic en magasin apparaît lui aussi s'améliorer, font valoir ses analystes, avec des performances relatives qui semblent se redresser face à des concurrents tels que Walmart ou Costco



Sur le plan des résultats, la banque estime que tous ces éléments pourraient générer un potentiel de révision significative des bénéfices, UBS évoquant un effet favorable de 0,80 à 1,00 dollar du profit par action en 2026 par rapport au consensus, avec un potentiel encore plus élevé en 2027.



Au-delà des résultats, UBS met en avant l'argument de la valorisation, le titre se traitant actuellement en ligne avec certains pairs du "discount" comme Dollar General et Dollar Tree, mais avec une décote d'environ 30% par rapport au S&P 500.



Du point de vue d'UBS, cette situation ne reflète pas pleinement les atouts structurels de Target, à savoir son échelle, sa base de clients, la solidité de ses propres marques et le développement de son activité de retail media (publicité en ligne).



Dans ce contexte, l'institution renouvelle sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 144 dollars faisant apparaître un potentiel haussier de plus de 21%.



Le groupe a prévu de publier ses résultats trimestriels le 20 mai.