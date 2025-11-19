Target resserre en baisse ses objectifs de BPA annuel

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Target indique ne plus anticiper désormais qu'un BPA ajusté de l'ordre de 7 à 8 dollars pour l'ensemble de l'exercice 2025, à comparer à une fourchette cible qui allait de 7 à 9 dollars il y a trois mois.



Sur son 3e trimestre, le distributeur alimentaire à bas prix affiche un BPA ajusté en baisse de près de 4% à 1,78 USD, un niveau toutefois au-dessus de l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée de 4,4%.



Son chiffre d'affaires s'est tassé de 1,5% à 25,3 MdsUSD, avec une contraction de 2,7% de ses ventes en comparable, et ce malgré une croissance de 2,4% des ventes comparables numériques grâce au succès de son service de livraison le jour même.



'Grâce au travail incroyable et au dévouement de l'équipe Target, la performance de notre 3e trimestre a été conforme à nos attentes, malgré de multiples défis auxquels notre activité est confrontée', commente son futur CEO Michael Fiddelke.