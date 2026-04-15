Target se distingue à Wall Street après un partenariat avec Pokémon

L'action Target s'inscrit en hausse ce mercredi à Wall Street, portée par l'annonce d'une collaboration exclusive avec Pokémon visant à célébrer le 30e anniversaire de la célèbre franchise japonaise.

L'action Target s'inscrit en hausse ce mercredi à Wall Street, portée par l'annonce d'une collaboration exclusive avec Pokémon afin de célébrer le 30e anniversaire de la franchise japonaise.



Dans un communiqué, le groupe américain précise qu'il va ainsi devenir le seul grand distributeur généraliste aux Etats-Unis à s'associer avec la marque iconique pour cette année charnière.



La collection, baptisée "Pokémon x Target", doit comprendre plus de 100 articles allant de l'habillement aux articles de maison, en passant par l'alimentaire, devant mettre en scène des personnages cultes tels que Bulbizarre, Rondoudou ou Ectoplasma.



Une offre basée sur la nostalgie



Elle inclura notamment des vestes de type "starter", des classeurs inspirés de la marque vintage Trapper Keepers, des balles en mousse, des pinces à cheveux Butterfree ainsi que des puzzles de 151 pièces.



Target, connu pour ses prix discount, précise qu'il est prévu que près de la moitié des articles soient proposés à moins de 20 dollars, avec des prix débutant à 3,50 dollars.



Le lancement s'effectuera en deux phases stratégiques avec la mise en rayon de 65 premiers articles prévue le 2 mai, suivie de l'ajout de 40 articles supplémentaires le 6 juin.



Pour soutenir ce lancement, Target mise sur une campagne axée sur les réseaux sociaux avec l'appui de créateurs de contenu spécialisés comme Sydeon, SuperDuperDani et PhillyBeatzU. Elle associera également la star de la pop Joe Jonas, fan de longue date de la licence.



Objectif, relancer les ventes



A la Bourse de New York, l'action Target progressait de plus de 2% mercredi matin dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice S&P 500. Le titre gagne près de 25% cette année.



Cette initiative intervient alors que Target multiplie depuis quelques semaines, sous l'impulsion de son nouveau directeur général Michael Fiddelke, les lancements de produits, les ajustements de prix et les mesures marketing afin de relancer la croissance de ses ventes après une série de plusieurs exercices difficiles.