Sous pression face à la demande en berne et aux taux élevés, les deux industriels voient leurs marges érodées par la politique tarifaire américaine. Les tentatives de hausse des prix restent limitées, surtout dans l'agriculture.

Les droits de douane imposés par Donald Trump pèsent lourdement sur Caterpillar et Deere, incapables de répercuter pleinement ces surcoûts sur leurs clients. Avec une demande atone et un contexte économique incertain, les deux groupes anticipent un manque à gagner de plusieurs milliards, absorbant en grande partie les hausses tarifaires. Deere est particulièrement pénalisé dans l’agriculture et la construction, tandis que Caterpillar amortit mieux le choc grâce à sa division Énergie & Transport.

Dans un environnement où les projets d’investissement sont reportés, les marges opérationnelles reculent fortement. Chez Deere, la division Construction & Forêt voit son bénéfice pratiquement divisé par deux sur un an, et l’impact tarifaire annuel est désormais estimé à 600 millions de dollars. Caterpillar s’attend, lui, à un surcoût allant jusqu’à 1,5 milliard en 2025, dont 400 à 500 millions sur le seul troisième trimestre.

Les trajectoires restent toutefois contrastées : Deere, plus exposé aux cycles agricoles, subit une baisse de près de 18 % de ses ventes depuis janvier et mise sur une politique tarifaire plus agressive au Brésil pour rebondir. Caterpillar, qui conserve un certain pouvoir de prix dans l’énergie et l’électricité, maintient ses prévisions de chiffre d’affaires légèrement supérieures à celles de 2024 malgré le ralentissement.