L'AMF indique que Crédit Agricole CIB, Portzamparc BNP Paribas, Société Générale et Rothschild & Co Martin Maurel lui ont fait connaître que l'offre publique de retrait (OPR) visant les titres Tarkett sera rouverte du 24 novembre au 5 décembre inclus.
Cette annonce fait suite au rejet par la cour d'appel de Paris du recours formé le 16 juin à l'encontre de la décision de conformité de cette OPR initiée par Tarkett Participation visant les actions du groupe de revêtements de sols et de surfaces sportives.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 17 euros, la totalité des 1 891 787 actions Tarkett qu'il ne détient pas directement et indirectement, soit 2,89% du capital et 1,54% des droits de vote de cette société.
Tarkett figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de revêtements de sol et de surfaces sportives à destination des professionnels et des particuliers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- revêtements de sol (68,1%) : parquets, stratifiés, moquettes, sols vinyle, sols PVC conducteurs, sols PVC antidérapants, etc. utilisés notamment dans les hôpitaux, les écoles, les immeubles résidentiels, les commerces, les hôtels et les bureaux. Le CA par pays se ventile entre Europe-Moyen Orient-Afrique (38,2%), Amérique du Nord (38%), CEI-Asie-Pacifique-Amérique latine (23,6%) ;
- surfaces sportives (31,9%).
A fin 2024, le groupe dispose de 35 sites de production dans le monde.