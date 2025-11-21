Tarkett : l'OPR va rouvrir le 24 novembre

L'AMF indique que Crédit Agricole CIB, Portzamparc BNP Paribas, Société Générale et Rothschild & Co Martin Maurel lui ont fait connaître que l'offre publique de retrait (OPR) visant les titres Tarkett sera rouverte du 24 novembre au 5 décembre inclus.



Cette annonce fait suite au rejet par la cour d'appel de Paris du recours formé le 16 juin à l'encontre de la décision de conformité de cette OPR initiée par Tarkett Participation visant les actions du groupe de revêtements de sols et de surfaces sportives.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 17 euros, la totalité des 1 891 787 actions Tarkett qu'il ne détient pas directement et indirectement, soit 2,89% du capital et 1,54% des droits de vote de cette société.