Tarkett figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de revêtements de sol et de surfaces sportives à destination des professionnels et des particuliers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - revêtements de sol (68,1%) : parquets, stratifiés, moquettes, sols vinyle, sols PVC conducteurs, sols PVC antidérapants, etc. utilisés notamment dans les hôpitaux, les écoles, les immeubles résidentiels, les commerces, les hôtels et les bureaux. Le CA par pays se ventile entre Europe-Moyen Orient-Afrique (38,2%), Amérique du Nord (38%), CEI-Asie-Pacifique-Amérique latine (23,6%) ; - surfaces sportives (31,9%). A fin 2024, le groupe dispose de 35 sites de production dans le monde.