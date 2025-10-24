Wendel affiche un actif net réévalué (ANR) 'fully diluted' au 30 septembre 2025 de 163 euros par action, en recul de 2,8% depuis juin, reflétant la baisse du titre Bureau Veritas au cours du troisième trimestre de l'année.

Afin de refléter sa génération récurrente de flux de trésorerie, le groupe a décidé de verser un dividende intérimaire de 1,50 euro en novembre au titre de 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total versé pour l'exercice précédent.

Wendel annonce par ailleurs être entré en négociations exclusives pour prendre une participation majoritaire dans Committed Advisors, société de gestion globale 'offrant des solutions aux investisseurs recherchant de la liquidité sur leurs actifs de Private Equity'.

A la suite de cette acquisition, Wendel Investment Managers (WIM) devrait désormais gérer plus de 46 milliards d'actifs et devrait dépasser 2001 MEUR de revenus liés aux commissions en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.