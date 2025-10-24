Wendel affiche un actif net réévalué (ANR) 'fully diluted' au 30 septembre 2025 de 163 euros par action, en recul de 2,8% depuis juin, reflétant la baisse du titre Bureau Veritas au cours du troisième trimestre de l'année.
Afin de refléter sa génération récurrente de flux de trésorerie, le groupe a décidé de verser un dividende intérimaire de 1,50 euro en novembre au titre de 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total versé pour l'exercice précédent.
Wendel annonce par ailleurs être entré en négociations exclusives pour prendre une participation majoritaire dans Committed Advisors, société de gestion globale 'offrant des solutions aux investisseurs recherchant de la liquidité sur leurs actifs de Private Equity'.
A la suite de cette acquisition, Wendel Investment Managers (WIM) devrait désormais gérer plus de 46 milliards d'actifs et devrait dépasser 2001 MEUR de revenus liés aux commissions en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 26,82% au 31/12/2024 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,27% ; prestations de formation), Stahl (68,07% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,94% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,94% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (82,02% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises) et Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire).
Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.