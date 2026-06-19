Derrière des perspectives optimistes, l'augmentation des coûts et les incertitudes régionales continuent de peser sur le constructeur.

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Inde est en pleine accélération : une croissance de 7,6 % est attendue pour l'exercice fiscal 2026. Il s'agirait de la progression la plus rapide depuis 2022, portée par un bond de 7,7 % de la consommation privée.

Le gouvernement a débloqué un budget record de 12 200 milliards de roupies indiennes (INR) pour les dépenses d'investissement, le seul ministère des Transports routiers et des Autoroutes bénéficiant d'une enveloppe de 3 100 milliards d'INR pour les infrastructures.

Avec la baisse des taux directeurs de la Reserve Bank of India (RBI) et une inflation contenue à 2,6 % en moyenne pour l'exercice 2026, le financement des véhicules est devenu plus abordable, renforçant la capacité financière des opérateurs de flottes logistiques. Parallèlement, la relance de la consommation portée par la réforme fiscale « Goods and Services Tax (GST) 2.0 » a fait grimper la valeur totale du secteur de 12,5 %, dépassant le pic de l'exercice 2019.

Cette configuration favorise idéalement Tata Motors Limited. En tant que premier fabricant de véhicules utilitaires en Inde, le groupe a vendu 435 227 unités lors de l'exercice 2026, affichant une part de marché dominante de 55 % sur le segment des véhicules utilitaires lourds (HCV). Il détient également une part de marché domestique de 35,7 % sur la plateforme VAHAN (le système gouvernemental qui suit les immatriculations réelles des utilisateurs finaux à l'échelle nationale, plutôt que les simples livraisons d'usine).

En complément, Tata Motors a lancé 17 camions de nouvelle génération au cours de l'exercice 2026, profitant pleinement du cycle de la demande. La mise en circulation de ces nouveaux modèles s'est déjà traduite par des succès commerciaux.

Chiffre d'affaires en hausse, pression fiscale sur les bénéfices

Le chiffre d'affaires de la société pour l'exercice 2026 a progressé de 43,8 %, passant de 590,9 milliards d'INR à 849,8 milliards d'INR. Cette forte croissance a été rendue possible par la simplification des tranches d'imposition de la GST 2.0, qui a donné au quatrième trimestre 2026 un élan salutaire.

Toutefois, le bénéfice net (Profit After Tax) a reculé de 5,2 % sur un an, s'établissant à 30,3 milliards d'INR contre 31,9 milliards d'INR lors de l'exercice 2025. Ce repli s'explique spécifiquement par une charge d'impôt courant de 10,7 milliards d'INR, contre seulement 0,93 milliard d'INR l'année précédente.

Au cours de l'exercice 2026, le flux de trésorerie opérationnel s'est nettement amélioré, bondissant de 74,3 % sur un an pour atteindre 149,8 milliards d'INR, ce qui contribuera à renforcer la liquidité et la flexibilité financière du groupe.

Pour l'exercice 2027, la direction se montre confiante quant à la croissance des segments camions, bus et services/pièces détachées, bien que l'inflation des coûts et la faiblesse de la demande dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) constituent des risques à court terme à surveiller.

Une valorisation prudente

Depuis sa cotation séparée suite à la scission de novembre 2025, l'action de l'entité Tata Motors Commercial Vehicle a progressé de 21,5 %, après avoir débuté à 335 INR par titre.

À 407,1 INR, le cours de l'action se situe 20 % en dessous de son plus haut historique de 509,0 INR, se négociant à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 22,4x sur la base des estimations de résultats pour l'exercice 2027. Cet écart suggère que le marché intègre une prudence liée au sentiment général plutôt que de refléter les fondamentaux intrinsèques.

La conviction des analystes reste toutefois forte : 18 des 22 experts suivant la valeur recommandent l'achat, tandis que quatre préconisent de « conserver ». Ce consensus haussier reflète une grande confiance dans la pérennité des bénéfices de l'entreprise malgré les incertitudes actuelles. Avec un objectif de cours moyen de 466,6 INR, le marché voit un potentiel de hausse de 13,2 % par rapport aux niveaux actuels.

Le spectre de l'inflation

L'inflation persistante des prix de l'acier, de l'aluminium et du cuivre, conjuguée à la dépréciation de la roupie et à des coûts énergétiques élevés, pourrait peser sur la rentabilité opérationnelle. Par ailleurs, l'instabilité géopolitique dans la région MENA risque de freiner la demande à l'exportation. Enfin, la hausse des coûts d'importation du pétrole brut, se traduisant par un renchérissement du diesel, pourrait affaiblir la demande de véhicules utilitaires en Inde.