Taux : 15ème séance d'embellie, en apothéose

Après 15 séances d'embellie (2 de plus que sur le Nasdaq !), il fallait bien qu'un catalyseur relance la machine et la nouvelle est tombée 45 minutes avant la réouverture des marchés US : l'Iran annonce la "réouverture" du détroit d'Ormuz (moyennant péage). Tout à leur enthousiasme, les investisseurs oublient que l'ouverture était déjà conditionnelle (péage) et réservée aux "pays amis"... elle devient globale mais cela ne change rien à l'absence de couverture par les compagnies d'assurance londoniennes qui vont prendre le temps (4 à 6 semaines) pour évaluer la situation.

Publié le 17/04/2026 à 18:40 Partager



Combien de navires vont emprunter un détroit de nouveau "libre" (mais toujours sous blocus américain), mais sans couverture assurancielle ?



Il n'en reste pas moins que la tendance à la désescalade rassure les marchés, fait plonger le prix du baril de -9% à Londres et -12% à New York... et l'annonce du jour tombe au meilleur moment, avant un weekend où le Pakistan entend poursuivre sa médiation pour orchestrer une seconde session de pourparlers de paix irano-américains.

Cette initiative faite suite à l'échec des discussions tenues à Islamabad le week-end dernier avec l'objectif de trouver un accord de paix et mettre fin au conflit moyen-oriental.

Selon la Maison Blanche, les négociations pourraient avancer sur la question de l'uranium enrichi, avec un possible accord sur le renoncement au stocks de combustible fortement enrichi contre levée partielle des sanctions contre l'Iran et restitution de 20Mds$ d'actifs gelés : le CGRI (qui détient les rênes de la République islamique) n'a pas confirmé cette information dans l'immédiat.



Concernant le blocus des navires en provenance ou à destination des ports iraniens instauré par les Etats-Unis -et qui n'est pas encore levé en signe de réciprocité-, Donald Trump a confirmé devant des journalistes à la Maison Blanche, que celui-ci "a eu plus d'impact que le bombardement" en Iran.



L'actualité géopolitique l'emporte sur toute autre considération, mais de toute façon, l'agenda "macro" était quasi désert : les T-Bonds se détendent de -8Pts vers 4,231%, le "30 ans" de -5Pts vers 4,8800%, le "2 ans" de -8,3Pts vers 3,695%.



L'Europe souffle également un grand coup avec -7,5Pts sur le Bund vers 2,8560%, -9,5Pts sur nos OAT à 3,5800% (-12Pts en hebdo, et le "spread" avec le Bund retombe sous 73Pts), -14Pts sur les BTP italiens à 3,665% et -10 sur les Bonos espagnols (3,3850%).



Les "Gilts" bénéficient également de la furia haussière du jour avec une détente de -10Pts vers 3,7540% (soit -7Pts hebdo, contre une stabilité parfaite ce matin).

