Taux : alerte rouge sur le 30 ans US et le 10 ans nippon

Les marchés obligataires sont en mode "alerte surchauffe", notamment aux Etats Unis : il a fallu un nouveau "communiqué" de Trump hier soir pour éviter que le "30 ans" US ne parte dans un scénario incontrôlable.

Publié le 19/05/2026 à 18:32 Partager

La manoeuvre de Donald Trump visant à écarter, au moins temporairement, le spectre d'une reprise des hostilités ce mardi - avec la mise en scène de la convocation de l'état-major américain dans la "Situation Room" - a brièvement rassuré Wall Street. Mais dès ce matin, cet apaisement semble déjà s'être dissipé.



Le marché obligataire américain reste sous forte tension. Le rendement du Treasury à 30 ans frôle les 5,20%, à 5,193% (+4,5 points de base), un niveau inédit depuis début juillet 2007.



Le 10 ans poursuit lui aussi sa remontée : après avoir franchi depuis une semaine le seuil symbolique des 4,5%, il gagne encore plus de 6 points de base à 4,684%. Le 2 ans atteint quant à lui 4,135% (+4,5 points), retrouvant ses niveaux de février 2025, avant les baisses de taux de la Réserve fédérale.



Dans ce contexte tendu, les promesses de ventes de logements aux États-Unis ont néanmoins progressé de 1,4% en avril par rapport au mois précédent, selon les chiffres publiés par la National Association of Realtors (NAR), alors que le consensus tablait sur une hausse limitée à 1%.

Par région, les ventes de logements en attente ont augmenté dans le Nord-Est, le Midwest et l'Ouest, mais ont reculé dans le Sud.



"Les acheteurs font preuve d'un optimisme prudent malgré l'incertitude économique croissante et une légère hausse des taux hypothécaires", souligne Lawrence Yun, chef économiste de la NAR.



"La demande redeviendra nettement plus soutenue lorsque les taux hypothécaires reviendront aux niveaux plus faibles observés plus tôt cette année", ajoute-t-il.



Le mouvement de tension obligataire gagne également l'Europe. Le Bund allemand à 10 ans progresse de 3,5 points de base à 3,198%, tandis que l'OAT française se rapproche à nouveau des 4,0%, à 3,990% (+3,4 points). Le BTP italien teste lui aussi ce seuil, à 3,993% (+5 points).



Au Royaume-Uni, après un bref répit, les Gilts repartent à la hausse : le rendement du 10 ans repasse au-dessus de 5,14%, tandis que celui du 30 ans franchit à nouveau les 4,8%, dans un climat d'inquiétude persistante autour de la situation politique britannique.



Enfin, la flambée des taux se poursuit au Japon. Le rendement du 10 ans bondit de 8,5 points de base à 2,81%, tandis que le 30 ans atteint 4,15% (+6,5 points) et que le 40 ans inscrit un nouveau record à 4,40% (+6,3 points).