Taux : beaucoup de "stats" et peu de mouvement, le "spread" OAT/Bund s'écrase à +58Pts

La semaine qui s'achève fut tendue sur les marchés obligataires, et les séances de lundi et mardi furent caractérisées par un krach sur les bons du Trésor japonais... Ils ne s'en sont pas vraiment remis, malgré une tentative de rebond mercredi et jeudi, qui s'est déjà enrayée ce vendredi.



Le rendement du "10 ans" nippon se tend à 2,256%, soit +1 point, mais +7,5 points sur la semaine ; le "30 ans" se stabilise vers 3,65%, soit +16 points sur la semaine. Le "40 ans" affichait encore 4,00% de rendement ce matin ; il finit à 3,944%, en hausse de +14 points de base, après avoir plafonné à 4,20%.



Cette ultime séance de la semaine a vu le contexte géopolitique s'effacer un peu au profit des données "macro", avec la révision à la hausse de la croissance américaine à +4,4% la veille (contre 4,3% estimé précédemment), sur fond d'inflation mesurée à +2,8% en données globales et "core" (hors variables volatiles).



Ce vendredi, c'était la journée des "PMI", c'est-à-dire des indices avancés d'activité économique, en Europe comme aux États-Unis.



Dans la zone euro, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale, calculé par S&P Global, s'est maintenu à 51,5 en janvier, soit un 13e mois au-dessus du seuil des "50", mais sans parvenir à réaccélérer... La France freine d'ailleurs la progression de l'indice.



En effet, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans l'Hexagone, calculé par S&P Global, s'est replié de 1,4 point, passant de 50 en décembre à 48,6 pour le mois en cours, signalant un retour de la contraction dans le secteur privé français en janvier.



Pour tenter de se rassurer, l'indicateur synthétique du "climat des affaires" se montre stable par rapport au mois de décembre, à son plus haut niveau depuis juin 2024 : à 99, il s'établit presque à sa moyenne de longue période (100).



La France est en perte de vitesse par rapport à l'Allemagne, où l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite des secteurs manufacturier et des services est ressorti en hausse de 1,2 point à 52,5 en janvier, contre 51,3 en décembre (il était attendu à 51,8).



L'accueil réservé à ces chiffres semble positif, puisque les Bonos et les BTP italiens restent stables ou se détendent de 0,5 point. Nos OAT sont clairement les grandes gagnantes de la semaine, avec un nouveau tassement de 3 points vers 3,484% (les motions de censure sont rejetées sans grande surprise), et le "spread" avec le Bund se resserre littéralement cette semaine (-9 points pour atteindre 58 points), puisque le "10 ans" allemand se dégrade de +2 points vers 2,9030% (et de +6 points sur la semaine).



Au Royaume-Uni, les ventes au détail en volume se sont accrues de 0,4% en décembre 2025, après une baisse de 0,1% en novembre (chiffre non révisé par rapport à l'estimation précédente), selon l'Office national de statistiques (ONS).



Les Gilts finissent mal la semaine avec +3,3 points à 4,508%... et l'évolution des T-Bonds n'y est pour rien, puisque les bons du Trésor US ne varient quasiment pas ce vendredi : le "30 ans" est inchangé autour de 4,845%, le "10 ans" également à 4,248% et le "2 ans" efface 0,5 point à 3,609%, écart symbolique.



Pas de réaction, donc, aux "stats" dévoilées cet après-midi aux États-Unis : l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en janvier, en ligne avec les attentes, après 52,7 en décembre. Le PMI pour les services est passé à 52,5 après 52,5 en décembre, pour un consensus à 52,9. Le PMI manufacturier est passé à 51,9 contre 51,8, pour un consensus à 52.



L'indice de confiance des ménages, calculé par l'Université du Michigan, est ressorti à 56,4 en données définitives, contre 52,9 en décembre 2025. Jefferies n'anticipait qu'une révision en légère hausse de l'indice pour janvier, à 54,5 après une estimation préliminaire de 54.



Dans le détail, la progression de l'indice d'un mois sur l'autre traduit à la fois des progressions pour le sous-indice des conditions économiques actuelles (+5 points à 55,4) et pour celui des attentes des consommateurs (+2,4 points à 57).