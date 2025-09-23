Taux : beaucoup de 'stats', très peu de volatilité, attentisme avant Powell ?

Séance ultra-calme sur les marchés obligataires avec des écarts à peine mesurables de part et d'autre de l'Atlantique.



On peut même parler de stagnation globale avec une détente symbolique de -1Pt du '10 ans' US vers 4,137% face à une progression marginal de +0,6Pt de base du rendement des Bunds et des OAT, à 2,754% et 3,564%, puis des 'Bonos' espagnols à 3,302%.

Les BTP italiens effacent symétriquement 0,5Pt à 3,5700%... et beaucoup plus à l'Est, le '10 ans' japonais se dégrade de +0,5Pt à 1,589%.



La stagnation est donc planétaire et la seule exception, c'est la légère détente des 'Gilts' vers 4,6820% contre 4,7050% la veille.



Il y avait pourtant beaucoup de 'stats' au menu ce mardi, et autant d'occasion de réagir... mais cela n'a pas provoqué la moindre volatilité.



Le PMI du secteur privé en zone Euro a poursuivi sa croissance au mois de septembre, en dépit d'une stagnation des nouvelles commandes.

Son indice 'flash' composite, qui mesure l'activité dans le secteur privé, s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 51, marquant un plus haut de 16 mois.



Mauvaise surprise en France : après s'être quasiment stabilisée en août, la conjoncture du secteur privé français s'est de nouveau dégradée en septembre.

L'indice PMI composite 'flash' compilé par HCB (la banque allemande Hamburg Commercial Ban) s'est ainsi replié à 48,4 ce mois-ci, contre 49,8 en août, s'enfonçant bien en-dessous de la barre des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.



'L'économie mondiale devient de plus en plus difficile à lire', prévient cependant Michael Kramer, le fondateur de Mott Capital Management.



'Les indicateurs s'entrechoquent et donnent parfois des signaux contradictoires', souligne-t-il.



'Aux Etats-Unis, par exemple, les marchés boursiers battent des records alors même que l'emploi montre des signes de faiblesse et que l'inflation progresse', s'inquiète le stratège.



'Les investisseurs attendent donc avec impatience de voir ce que réserve le mois de septembre, dans l'espoir d'y trouver un peu plus de clarté', explique-t-il.



L'indice PMI 'flash composite' aux Etats-Unis, anticipé en baisse ressort à 53,9 en première estimation après un chiffre de 54,5 en août, tandis que celui mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière a reculé à 52, après 53 le mois dernier.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global, souligne que le troisième trimestre qui se clôturera à la fin du mois s'annonce pour l'instant comme le meilleur trimestre de l'année pour les entreprises américaines.



Selon ses calculs, l'économie des Etats-Unis devrait ainsi croitre à un rythme annualisé de 2,2% sur la période allant de juillet à septembre.



L'analyste souligne néanmoins que la demande pour les biens comme pour les services commence à faiblir, ce qui rend plus difficile pour les entreprises d'augmenter leurs prix, même si les surtaxes douanières font grimper leurs coûts de production, un phénomène négatif pour leurs marges bénéficiaires mais encourageant en vue d'un possible ralentissement de l'inflation.



Pour le reste de la semaine sont attendus Outre-Atlantique des indicateurs sur le marché de l'immobilier (mercredi), le marché du travail et la croissance au deuxième trimestre (jeudi) puis la statistique mensuelle de l'inflation au sens du PCE (vendredi), sans compter les nombreuses interventions prévues par les membres de la Fed.



La journée sera marquée par le discours sur les perspectives économiques que tiendra Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale au cours d'un déjeuner organisé par la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island : il est peu probable qu'il sorte des constatations délivrées mercredi dernier en conférence de presse, post FOMC.