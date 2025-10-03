Taux : bonne semaine, qui se termine en roue libre, et sans le 'NFP' aux USA

La semaine s'achève sans grand mouvement sur les marchés obligataires, et cela reflète l'ambiance soporifique de cette fin de semaine où les bons du Trésor stagnent depuis 48H.

Ils ne trouvent plus d'inspiration dans l'actualité 'macro', faute de 'repères' avec notamment la fermeture partielle des administrations américaines... laquelle aboutit à la non-publication du 'NFP' ce vendredi.

Le '10 ans' US se retend de +2,5Pts vers 3%, le '30 ans'

Mais la semaine avait bien commencé et la détente des taux est bin au rendez-vous en hebdo, avec -9Pts sur les T-Bonds US à '10ans'.

En Europe, c'est également très calme depuis 48H, du coup, les gains du début de semaine sont conservés dans leur intégralité et les Bunds effacent -5Pts en 'hebdo'.



Si l'obligataire finit la semaine en roue libre, pour les détenteurs 'd'équities', l'axiome boursier du jour semble être 'pas de nouvelles, bonnes nouvelles', ce qui débouche sur un florilège de nouveaux records absolus (Tokyo, W-Street, CAC40'GR', E-Stoxx50, DAX, etc.).



Les historiens des marchés viennent également à la rescousse du 'bull-trend' actuel : 'Les shutdowns ont rarement un effet négatif sur les actions. Encore moins dans le contexte actuel où la liquidité est abondante', soulignait jeudi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement.



Le 'shutdown' a eu pour effet très concret d'empêcher la publication du 'NFP' à 14H30 ce vendredi : le Département américain du Travail a d'ailleurs confirmé jeudi que son site Internet, sur lequel il diffuse habituellement son rapport mensuel sur l'emploi, ne sera actualisé que lorsque les activités des services fédéraux reprendront.



Néanmoins, les opérateurs ont pris connaissance à 16H des indices PMI composite de S&P Global (-0,3Pt à 54,2, rien de significatif, mais une tendance au ralentissement qui se pérennise) et de l'ISM des 'services' pour septembre: c'est une déception pour l'activité dans le tertiaire puisque l'indice rechute de -2Pts, pile sur les 50 (qui marque la frontière entre expansion et récession) alors que selon BofA, ce dernier devait progresser vers 52,5, 'montrant une croissance ferme'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la matinée a été aussi rythmée par les indices PMI composites des grands pays européens et de la zone euro, outre la production industrielle française et les prix producteurs dans la zone euro.



Après s'être rapproché du seuil de croissance en août, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est replié de 49,8 à 48,1 en septembre, soit son plus faible niveau depuis cinq mois, signalant ainsi une accélération de la contraction du secteur privé.



Après un pic en juin, la production baisse de nouveau dans l'industrie manufacturière en France au mois d'août 2025 : elle recule de 0,7% après une baisse de 0,5% en juillet (donnée fortement révisée d'une estimation initiale qui était de -1,7%).



À 51,2 en septembre contre 51 en août, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est redressé à son plus haut niveau depuis mai 2024, signalant une légère accélération de la croissance dans le secteur privé.



En août 2025, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,3% et de 0,6% respectivement en juillet.



Les marchés obligataires de la zone Euro se montrent peu réactifs et sont quasi inchangé ce soir : nos OAT sont quasi inchangées à 3,5100% (-1Pt de base), ainsi que les BTP italiens à 3,548%, le Bund affiche +0,5Pt à 2,703%, le 'spread' OAT/Bund se contracte à 81Pt contre 82 vendredi dernier.



L'absence de gouvernement en France (pas encore de Ministre de l'économie, risque de censure du budget 2026) ne semble soucier personne.