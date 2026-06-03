Taux : brusque tension avec pétrole à +2%, emploi US robuste selon ADP

Publié le 03/06/2026 à 19:19 Partager



Les gains de la veille s'évanouissent, le "30 ans" US repasse la barre symbolique des 5,00%, le "10 ans" les 4,50% , et le "2 ans" renoue avec les 4,10%.

Les marchés obligataires européens emboîtent le pas des T-Bonds alors qu'Isabel Schnabel (membre du directoire de la BCE) prône une première hausse de taux en juin (il y en aurait donc de suivantes), même en cas de paix avec l'Iran, ce que justifierait l'impact dommageable et durable de la hausse des prix énergétiques et la désorganisation des chaines logistiques (liées à la pénurie de nombreux dérivés du pétrole).



Nos OAT se retendent de +8Pts à 3,673%, les Bunds de +6,5Pts à 3,0400%, les BTP italiens de +10,7Pts à 3,814%.

Pas mieux au Royaume Uni avec +8,2Pts sur les "Gilts" à 4,9420%.



Côté "macro", l'activité dans le secteur privé en France a connu son plus fort recul en avril depuis 18 mois, l'OCDE abaisse la prévision de croissance en France en 2026 de +0,9 à +0,7%.

Le tableau est très différent aux Etats Unis où les PMI remontent depuis 1 mois, sur fond de "plein emploi" avec une hausse de 10% des "ouvertures de postes à pourvoir" (+10% en avril selon le rapport JOLTS) et une hausse des créations d'emplois dans le secteur privé américain en mai supérieure de 15% par rapport aux attentes (105.000) : +122 000 emplois en mai, contre 100 000 en avril après révision.



Parmi les facteurs inflationnistes, il faut mentionner les stocks de pétrole en forte baisse (-8 millions de barils) ce qui fait grimper le WTI vers 96$ et le "Brent" vers 98$ (+2%).

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 433,7 millions de barils lors de la semaine du 18 mai, contre 441,8, alors que es analystes tablaient sur un repli bien plus limité de 4 millions de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 1,5 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 3,4 millions de barils (les analystes anticipaient un repli de 500 000 barils), toujours par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.



L'autre facteur qui pousse le baril à la hausse, c'est la détérioration de la situation géopolitique dans le Golfe.

Les autorités koweïtiennes ont indiqué que des attaques iraniennes avaient fait un mort et une soixantaine de blessés, tout en endommageant l'aéroport du pays. Les Gardiens de la révolution ont revendiqué des frappes contre le Koweït et Bahreïn, présentées comme des représailles aux opérations militaires américaines menées dans le détroit d'Ormuz et contre l'île iranienne de Qechm.