Taux : calme faute de 'stats', mais l'optimisme domine, '10 ans' US sous 4%

Séance sans stimulus 'macro', faute de 'stats' à l'agenda en Europe et faute de possibilité du publier aux Etats Unis pour cause de 'shutdown'.



L'impasse reste totale aux Etats Unis, du coup le pays ne creuse plus de déficits et le compteur de la dette a ralenti l'allure.



Les optimistes continuent d'invoquer l'apaisement commercial entre les États-Unis et la Chine (alors que Trump de remettre en cause la certitude d'une rencontre avec Xi-Jinping en Corée du Sud et rappelle que les importations chinoises pourraient être taxées à 155%).



Ils peuvent se raccrocher à la perspective d'une politique monétaire plus accommodante aux États-Unis mercredi prochain... mais c'est anticipé à 96% (91% pour décembre).

Le récent sursaut de la volatilité, qui s'est accompagné d'une envolée de l'or (suivie de -6% de correction en 48H) et d'un regain d'intérêt pour les obligations, indique toutefois que le climat n'a rien d'idyllique.



En Europe, les inquiétudes pour la croissance restent par ailleurs bien présentes : les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) attendus vendredi pourraient bien montrer que l'activité continue de tourner au ralenti.



Aux Etats Unis, Wall Street relativise les propos alarmistes de Jamie Dimon (CEO de JP-Morgan sur le niveaux des dettes, aussi bien fédérales qu'au sujet des encours des entreprises et des particuliers.



Outre-Atlantique, les T-Bonds affichent +1Pt vers 3,971%, le '30 ans' reste quasi stable vers 4,548%.



En Europe, le Bund à 10 ans se dégrade marginalement (+1,2Pts à 2,563%) ainsi que notre OAT (+0,8Pt vers 3,352%) de telle sorte que le 'spread' se contracte à +78,5Pts.

Outre Manche, les 'Gilts' effacent -1% vers 4,4200%, pas de chiffres à ce mettre sous la dent ce mercredi.