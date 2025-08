Taux : calme plat malgré ISM et PMI décevant aux US et France

Publié le 05/08/2025 à 18:44 Zonebourse.com Partager

La composante de l'activité s'est quant à elle tassée à 52,6 contre 54,2 en juin, alors que celle mesurant les prix payés s'est accrue à 69,9 après 67,5 le mois d'avant.



Séance caractérisée par un calme plat ce mardi sur les T-Bonds américains après 2 séance très positives, une volatilité à la hausse plus observée depuis début avril.

Les scores se sont figés aux Etats Unis avec des Treasuries à dix ans continue inchangés vers 4,205%, un '30 ans' à 4,788% (-0,7Pt).



Un assouplissement de 25Pts par la FED est désormais anticipé par plus de 90% des traders, selon l'outil FedWatch du CME.



La publication du 'PMI' manufacturier s'est opérée dans l'indifférence générale: la croissance dans le secteur privé américain a accéléré sensiblement en juillet, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 55,1 en définitive, contre 54,6 en estimation flash et après 52,9 observé en juin.

Les nouvelles commandes ont aussi accéléré, tandis que l'emploi a augmenté modestement; les pressions inflationnistes se sont intensifiées mais les entreprises sont restées optimistes quant à l'année à venir.



Douche froide avec l'ISM des 'services' (activité dans le tertiaire) : la croissance s'est révélée bien inférieure aux attentes au mois de juillet pour s'établir tout juste au-dessus de la barre fatidique du sans changement.

L'indice ISM des services a reculé à 50,1 le mois dernier après avoir atteint 50,8 en juin, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse à 51,5.

La composante des nouvelles commandes a reculé à 50,3 contre 51,3 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a baissé à 46,4 contre 47,2 le mois précédent.



Côté Europe, le Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, reste lui aussi pratiquement inchangé à 2,62% (-0,7Pt), même écart pour nos OAT à 3,287%.

Pas de réaction non plus à une avalanche de statistiques publiées ce matin en zone Euro, à commencer par l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale : il s'est redressé de 50,6 en juin vers 50,9 en juillet, signalant donc une accélération de l'expansion du secteur privé, à un rythme toutefois modeste.



Le renforcement de l'expansion de l'activité globale a, par ailleurs, uniquement reposé sur les performances du secteur des services, l'augmentation de la production ayant en effet légèrement ralenti dans le secteur manufacturier (l'industrie automobile de l'UE est en berne, avec une forte baisse -très inhabituelle- des ventes en juin).



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France signale une baisse de l'activité du secteur privé légèrement plus marquée que celle enregistrée le mois précédent, passant de 49,2 en juin à 48,6 en juillet, ce qui valide un scénario de contraction économique persistant.



Le recul de la demande s'étant renforcé tant chez les fabricants que chez les prestataires de services, le volume global des nouvelles affaires a enregistré, dans l'ensemble du secteur privé français, sa plus forte contraction depuis avril.



Enfin, toujours en France, la production rebondit fortement dans l'industrie manufacturière en juin (+3,5% après -1,2% en mai), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+3,8% après -0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Ce fort rebond s'explique par une hausse exceptionnelle dans la construction aéronautique et spatiale (et non le secteur automobile, naturellement), liée à un rattrapage de retards accumulés et à la levée de contraintes sur les chaînes d'approvisionnement pour certaines entreprises.



Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.