Taux : Christopher Waller (FED) ressuscite le scénario à 3 baisses de taux d'ici fin 2025

Publié le 03/09/2025 à 18:44 Partager

La séance de mardi avait vu les rendements se tendre fortement sur la partie longue de la courbe des taux, le rendement des emprunts de référence à 10 ans n'étaient pas épargnés, avec des niveaux plus revus depuis mi-mars dernier et proches des sommets de fin octobre 2023.



Cette séance de mercredi avait plutôt mal démarré pour les marchés de taux européens mais après une prise de parole de Christopher Waller sur CNBC, une détente l'emporte ce soir avec -5,2Pts de base sur les Bunds à 2,741%, -5Pts sur nos OAT à 3,541% et -7Pts sur les BTP italiens à 3,6400%.



Plus globalement la tension des rendements obligataires sur la 'partie longue' de la courbe (qui n'épargne ni l'Allemagne, ni l'Italie et qui fait rage au Royaume Uni) témoigne d'une frilosité des créanciers alors que l'épargne mondiale n'est pas extensible à l'infini.



En France, le rendement de l'OAT à 30 ans a atteint hier, au-delà de 4,50%, un sommet inédit depuis 16 ans qui témoigne d'une défiance croissante de la part des investisseurs... mais les 'Gilts' britanniques sont dans une situation encore plus critique : ils avaient culminé à 4,86% mardi, au plus haut depuis 27 ans !



Au Royaume-Uni, des informations évoquant un potentiel remaniement du gouvernement du Premier ministre Keir Starmer, notamment au Trésor avant le budget d'automne, laissent craindre une réduction de l'influence de la Chancelière Rachel Reeves, qui est connue pour sa gestion prudente des finances au sein du Parti travailliste.

Les 'Gilts' se sont cependant détendus de -5,5Pts vers 4,750%, en harmonie avec les marchés obligataires du vieux continent.



Difficile de dire si cette embellie provient de ce que les investisseurs ont été rassurés par les PMI définitifs dans le secteur des services de la zone euro.



L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la Zone euro s'est redressé timidement de 50,9 en juillet à 51 le mois dernier, soit son plus haut niveau depuis un an. Il signale ainsi une progression continue de l'activité depuis le début de l'année 2025.



À 49,8 en août contre 48,6 en juillet, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France a atteint un plus haut de douze mois et signale une quasi-stabilisation de l'activité du secteur privé au cours de la dernière période d'enquête.



Il y avait également des 'stats' aux Etats Unis à 16H : les commandes à l'industrie chutent comme prévu de -1,3% et sans surprise également (baisse des commandes aéronautiques), le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis selon le rapport 'JOLTS' (ou Job Openings and Labor Turnover Survey) s'est contracté de près de -170.000 à 7,181 millions en juillet, contre 7,357 millions en juin.



Mais le véritable 'market mover', ce sont les déclarations de Christopher Waller -les plus 'colombe' des membres de la FED, pressenti pour succéder à Jerome Powell en mai 2026 et qui plaide pour plusieurs réductions du loyer de l'argent ces 6 prochains mois et rappelle que la FED peut ajuster le rythme (comprendre l'accélérer ?) au besoin, en fonction des signaux de ralentissement économique.



Le consensus pour une baisse de taux dans 2 semaines est désormais de 88% et pour fin octobre, une courte majorité se dessine pour un second acte (contre 47% en début de semaine) et mi-décembre réunit 80% des suffrages : le scénario à 3 baisses de taux est désormais 'dans les tuyaux'.



Les T-Bonds US 2035 se détendent de -7Pts à 4,207% (contre 4,302% ce matin), le '30 ans' retombe de 5% vers 4,90% (-7Pts) et le '2 ans' efface -5,5Pts à 3,603%.