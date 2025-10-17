Taux : contraction de -7Pts du 'spread' OAT/Bund en hebdo

Publié le 17/10/2025 à 19:47 Partager

Il n'y a eu quasiment aucun 'market mover' sur l'obligataire jusqu'à jeudi : publications de statistiques officielles réduites à néant par le 'shutdown', déclarations sans surprise (mais qui en attendait ?) de Jerome Powell mercredi, un peu de stress sur le front commercial international avec les déclarations anti-chinoises de Trump.

Mais les lignes ont commencé à bouger jeudi soir avec une série de menaces très explicites visant le Venezuela (après de nouvelles frappes sur des bateaux au large de Caracas, prévient-il Nicolas Maduro d'une invasion imminente ?) et les acheteurs de T-Bonds ont accéléré la cadence avec une sorte de 'flash krach' de -6,5% du secteur des banques régionale, qui rebondit de +3% ce vendredi.



Le '10 ans' a effacé jusqu'à -7Pts de base jeudi soir, repassant sous le seuil des 4% mais il se retend de +2,6Pts, de 3,975% vers 4,005% ce soir (soit -4,9Pts sur la semaine), le '30 ans' de +2% vers 4,603%.



Du fait du 'shutdown' qui frappe toujours les administrations américaines, les chiffres des prix producteurs, de la production industrielle et des permis de construire qui devaient tomber aujourd'hui aux Etats-Unis ont été reportés sine die, comme la plupart des statistiques qui figuraient à l'agenda ces derniers jours.



Le principal indicateur économique de cette dernière séance de la semaine restera l'estimation définitive de l'inflation en zone euro pour le mois de septembre.



Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, rapporte que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en septembre 2025, conformément aux attentes, contre 2,0% en août. Dans l'Union européenne il s'est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août.



Nos OAT se dégradent de +2,5Pts vers 3,361%b (-12Pts hebdo), les Bunds de +1,3Pt vers 2,5830% (-5Pts hebdo) et les BTP italiens de +2,3Pts vers 3,382%.



Le contexte politique -stabilité politique provisoire en France- a nettement favorisé nos OAT qui ont réduit le 'spread' avec le Bund de 84,5 vers 77,5Pts en 5 séances.



Les Gilts britanniques accompagnent -comme souvent- la tendance sur les T-Bonds US et se dégradent de +3Pts à 4,533%.