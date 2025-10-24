Taux : CPI et PMI US pas décisifs, dégradation dans l'UE après rebond activité

Publié le 24/10/2025

Evolution en ordre dispersé des marchés obligataires ce vendredi suite à la publication de statistiques très attendues aux Etats Unis (inflation, activité, confiance) et en Europe (PMI S&P Global, puis PMI Composite pour la France).





La publication à 14H30 de la statistique 'CPI' de l'inflation aux États-Unis a donné lieu à une soudaine détentes des T-Bonds de 4,015% vers 3,97%, puis remontée vers 4,0100%, puis stabilisation vers 4,995% (+0,5Pt), peut-être lié à un PMI du secteur privé plus robuste que prévu.

Le '30 ans' se dégrade de 1Pt vers 4,58%, le '2 ans' finit inchangé à 3,4800%... le CPI constitue un 'non-événement'.



Si l'inflation 'globale' annualisée progresse de +0,1% vers 3,00%, l'inflation 'core' se contracte symétriquement de -0,1% vers 3,00%; en 'séquentiel', l'indice des prix à la consommation resort en hausse +0,3% contre + 0,4% en septembre sur un mois et l'indice 'Core' affiche une progression de 0,2% d'un mois sur l'autre.

Il y avait également le PMI 'Composite' de la croissance du secteur privé des Etats-Unis : elle accélère de +0,5 en octobre, à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 53,9 en donnée définitive pour septembre.



S&P Global précise que des améliorations dans la production et les nouvelles affaires sont enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services, bien que les deux secteurs signalent des exportations en recul, ce qui suscite des interrogations au sujet de l'impact des politiques publiques comme les droits de douane.

Enfin, La confiance du consommateur américain se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 53,6 en donnée définitive, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.



Cette dégradation en octobre par rapport au mois précédent résulte de baisses à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles (-1,8 point à 58,6) et de celui des attentes des ménages (-1,4 point à 50,3).



'L'inflation et les prix élevés restent au premier plan des préoccupations des consommateurs. Il y avait peu de preuves ce mois-ci que les ménages associent le shutdown à l'économie', commente Joanne Hsu, directrice des sondages.



En Europe, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, calculé par S&P Global, s'est redressé de 51,2 en septembre à 52,2 en octobre, s'inscrivant ainsi au-dessus de la barre des 50 du 'sans changement' pour un dixième mois consécutif.



Il signale ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé et, de fait, la croissance enregistrée au cours du mois a été la plus forte depuis près de deux ans et demi (à égalité avec celle observée en mai 2024).



En revanche, dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale fléchit pour un deuxième mois consécutif, passant de 48,1 en septembre à 46,8 en octobre.

Il pointe la plus forte baisse de l'activité du secteur privé français depuis huit mois, la contraction s'étant accélérée dans l'industrie manufacturière et les services, reflétant la diminution de la demande clients et la faible conjoncture économique en France.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se redresse en octobre selon l'Insee. À 90, l'indicateur augmente de deux points mais demeure bien en-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Nos marchés obligataires semblent ne pas apprécier l'accélération de l'activité dans l'UE : le 'Bund' se dégrade de +4,6Pts vers 2,623%, nos OAT se tendent de +5,6Pts vers 3,433% (le 'spread' avec le Bund s'écarte à 81 points de base), les BTP italiens de +4,3Pts à 3,415% (et repassent devant nos OAT, lesquelles accusent +7,5Pts en hebdo, contre +5 pour les Bunds et BTP).



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' effacent -1Pt de base vers 4,4300%, soit un variation hebdo de -10Pts de base, meilleure performance sur le Vieux Continent.