Taux : dégradation après croissance (PIB à +3,8%) et chômage US en baisse

Si Wall Street se montre morose ce jeudi, le marché obligataire l'est encore plus et la journée se termine vraiment sur une note de lourdeur.



Le T-Bond US à '10 ans' se retend de plus de 3,4 points de base au-delà de 4,180% (et même 4,20% au plus haut), le '30 ans' affiche +1,1Pt à 4,778%, le '2 ans' rajoute +5,3Pts à 3,652% (3,664% au plus haut).



A la lecture des 'chiffres du jour', et notamment d'un PIB digne des 'plus grandes années' et du chômage qui régresse contre toute attente, la baisse de -25Pts espérée fin octobre pourrait bien être jugée prématurée, voire inutile, et il ne faudrait plus tabler que sur une seule baisse en décembre.



Les rendements se sont nettement tendus après la publication des chiffres définitifs de la croissance aux Etats-Unis au 2ème trimestre: le PIB révisé donne le vertige puisqu'il a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la 2ème estimation était de 3,3% (révisé de +3%) et que le consensus attendait une confirmation à 3,3%.

Ce score interstellaire de 3,8% (contre +1,5% fin 2024) provient du boom des investissements dans l'I.A et de la baisse des importations américaines d'avril à juin après une vague d'achats d'anticipation de janvier à fin mars.



Le déficit s'est de nouveau creusé au début du 3ème trimestre puisque la balance commerciale américaine à accusé un score de -103,6Mds$ en juillet, mais une embellie se dessine au mois d'août avec une baisse de -18% à 85,50Mds$ contre 95,70 attendu.



Les commandes de biens durables sont également ressorties en forte hausse en août, +2,9% après un repli de 2,7% le mois précédent.

En excluant les transports (aviation principalement), les commandes de biens durables ont progressé de 0,4%, une hausse qui atteint 1,9% hors défense.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage : elles se sont contractée de façon inattendue (-14.000) aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 (contre une légère hausse anticipée vers 235.000).

Le département du Travail précise que la moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 237.500 contre 240.250 (révisé) la semaine précédente.



Enfin, les ventes de logements anciens s'effritent de 0,2% par rapport au mois précédent pour atteindre un rythme CVS de 4 millions de transactions, selon la NAR (National Association of Realtors).



'Les ventes de logements restent quasiment bloquées à des niveaux historiquement bas', précise Lawrence Yun, l'économiste en chef de la NAR alors que le prix médian des logements reste élevé: il a même encore progressé en août pour atteindre 422.600$, en hausse de 2% par rapport aux 414.200$ d'août 2024. Ce chiffre reste légèrement inférieur au prix de vente record de 435.300$ du mois de juin : depuis août 2019, les prix des logements ont grimpé de 52%, les salaires de 20 à 25% selon les secteurs d'activité.



L'inflation au sens du PCE pour août est par ailleurs attendue demain, à +2,5% en données brutes et 3% en données 'core'.



En Europe, malgré l'absence de 'stats' à l'agenda, le rendement du Bund se tend de +2,3à 2,7700% et l'OAT de +3,1Pts à 3,600% et plus au Sud, le 'BTP' italien reprend +3,7Pts à 3,633%.



La seule performance positive du jour est à mettre au crédit des 'Gilts' qui effacent -2Pts de base vers 4,7450%.