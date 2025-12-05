Taux : dégradation hebdo de +11 à 15Pts sur OAT, Bund, T-Bonds et 10 ans nippon

Pas de "NFP" ce vendredi (chiffres de l'emploi non collectés durant la première décade de novembre), les opérateurs étaient donc focalisés sur les chiffres de l'inflation "PCE" de novembre (c'est le baromètre du "panier de la ménagère" selon la FED, l'indicateur le plus "véridique").



Mais comme souvent quand un chiffre est très attendus, se publication fut une fois de plus un "non-événement" avec un taux d'inflation inchangé à 2,8% (consensus 2,8/2,9%) et une hausse séquentielle de +0,3% par rapport à octobre.. comme prévu.

La bonne surprise du jour provient de l'amélioration du "sentiment des ménages" : l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan se redresse de 52 à 53,2, les revenus des ménages progressant de 0,4% au lieu de 0,3% attendu.



Les indicateurs ayant trait à l'emploi sont contradictoires : l'enquête d'ADP a d'abord validé une perte de vitesse du marché du travail américain (avec 32.000 pertes d'emploi), mais dès le lendemain, le chômage "hebdo" traduisait au contraire une forte embellie, avec une baisse de -27.000 chômeurs et le plus faible nombre d'inscrits depuis septembre 2023).



Mais face à ce paradoxe, les opérateurs estiment que rien ne remet en cause une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale le 10 décembre : le consensus relatif à une 3ème baisse de taux reste à 87%, contre 68% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group mois.



La semaine s'avère au final assez décevante sur le front obligataire : les T-Bonds US se dégradent plus nettement avec +3,6Pts de base à la fois sur le "10 ans" à 4,1450%, un "2 ans" à 3,568 et un "30 ans" à 4,80%%.

En hebdo, cela donne une dégradation de +12,5Pts sur le "10 ans", lequel revient dans la zone de plafonnement des 4,15% du 5 au 20 novembre (quand des doutes ont ressurgi sur une baise de taux mercredi prochain).



Mais les repli des bons du Trésor US est beaucoup moins sévère que celui de leurs homologues japonais, avec une nouvelle flambée du "10 ans" japonais, lequel à tutoyé les 2% pour la première fois depuis 18 ans : il a culminé à 1,9700% avant d'en terminer à 1,9550, soit pratiquement +15Pt sur la semaine.

Le "30 ans" qui constitue une importante référence (pour l'immobilier notamment) avait entamé la séance vers 3,38% mais en termine à 3,36% : cela fait +1,5Pt hebdo mais cette maturité avait inscrit un record historique de 3,45% la veille.



On peut en déduire qu'une prochaine hausse de taux, la première depuis le 6 août 2024, est "pricée" sur les maturités longues mais que toute la courbe se repentifie, avec un "2 ans" qui se tend de +2,5Pts ce 5/12 (à 1,0450%) et de +7,2Pts sur une semaine, soit un écart de +7,5%: ce même "2 ans" était à 0,04% le 5 décembre 2023, cela fait +100Pts en 24 mois.

Le "30 ans", de son côté affichait 1,63% le 6/12/2023, son rendement a doublé en 2 ans, alors que le taux directeur va être relevé seulement pour la 2ème fois d'ici 15 jours: ce sont donc les "taux marché" qui s'alignent sur le niveau d'inflation que la BoJ ne parvient plus à contrôler.





Côté Europe, il y avait également quelques chiffres : le déficit commercial de la France s'est réduit sensiblement à 3,92 milliards d'euros en octobre (contre -5,2 MdsEUR anticipé) après 6,35 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent (contre 0,5% anticipé), selon des chiffres CVS-CJO de Destatis, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).



Enfin, au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro (contre 0,2% anticipé) et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Sur le compartiment obligataire, l'OAT 2035 se dégrade de +1Pt à 3,533% (+1Pt et un écart hebdo de +11,3Pts) pour un Bund de même échéance à 2,803% (+2,8Pt, soit 73Pts de "spread", 1,5Pt de moins que la veille) et les BTP italiens sont en baisse (2Pts de dégradation 3,491%).



Rien à signaler outre-Manche, les "Gilts" finissent inchangés ce vendredi à 4,478%, même score que lundi, mais +3,8Pts sur la semaine écoulée.